Футбол

ODDS.ruODDS.ruИсландия – Франция: эксперты не сомневаются в успехе чемпионов мира

Франция — Турция
14 октября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Стад де Франс»
Матч седьмого тура квалификации Евро-2020 Исландия – Франция пройдет 11-го октября на арене «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике. Главный арбитр встречи Джанлука Рокки даст стартовый свисток в 21:45 по московскому времени.
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В России доподлинно знают, что Гарегин Нжде был пособником нацистов, в связи с чем попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна представить Нжде как человека, не имеющего никакого отношения к нацистскому движению, вызывают лишь сожаление, - заявил сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
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Военно-транспортный самолет Ан-72 с россиянами на борту потерпел крушение в ДР Конго. Судно летело из Гомы в столицу страны Киншасу.
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На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
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