Политика

ИзвестияИзвестияИсландия пригласила Путина на саммит Арктического совета в 2020 году

Исландия планирует провести саммит Арктического совета на уровне глав государств в 2020 году, на форум приглашен президент России Владимир Путин. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщило «РИА Новости», со ссылкой на министра иностранных дел Исландии Гудлёйгура Тора Тордарсона.
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Исландия пригласит Путина на планируемый саммит Арктического совета

Исландия, председательствующая в Арктическом совете до 2021 года, планирует провести саммит на уровне глав государств в 2020 году, куда уже приглашен президент России Владимир Путин, рассказал РИА Новости министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон.
РИА Новости19:08

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Исландия пригласит Путина на планируемый саммит Арктического совета

РИА Новости19:08

Исландия хочет провести саммит лидеров стран Арктического совета в 2020 году

ТАСС19:22

Исландия планирует пригласить Путина на саммит Арктического совета

RT на русском19:36

Исландия пригласит Путина на саммит Арктического совета

РБК21:18

Исландия позвала Путина на саммит Арктического совета

Газета.Ru19:36

Исландия пригласила Путина на саммит Арктического совета в 2020 году

Известия20:35

Исландия пригласила Путина на саммит Арктического совета в 2020 году

РЕН ТВ19:07
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Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости вчера в 08:35
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости 20:50
Кино

В Тверской области состоялся премьерный показ фильма «Ржев»

Накануне, 27 ноября, состоялся специальный показ фильма о Великой Отечественной войне «Ржев», который смогли первыми посмотреть ветераны и местные жители.
Inc-news.ru вчера в 12:13
Футбол

Виллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту

Полузащитник «Челси» Виллиан отметил, что клуб еще не вступал с ним в переговоры по продлению контракта.
Матч ТВ вчера в 18:54
Политика

Навальный и депутат от КПРФ провели встречу в Мосгордуме

В ходе встречи с Шуваловой Навальный высказался за то, что-бы такой круглый стол все-таки провести и сделать это мероприятие еще более масштабным.
Московский Комсомолец 06:01
Здоровье

В Якутске обсудили преимущества традиционного натурального питания

29 ноября в Якутске на III Конференции «Культура этнопитания в экстремальных условиях холодного климата» обсудили преимущества многовековых традиций, сложившихся в структуре питания жителей северных регионов России.
SakhaLife.ru 20:13
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Путин выступил против замены «мамы» на «родителя № 1»

Владимир Путин выразил надежду, что в России слова «мама» и «папа» никогда не заменят обозначениями «родитель № 1» или «родитель № 2». Об этом он сообщил во время Совета по межнациональным отношениям.
РБК 10:30
Энергетика

«Нафтогаз» подал в суд Латвии на Газпром

Уточняется, что ходатайство украинской компанией было подано, чтобы латвийский суд признал и привёл в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 г.
REGNUM 11:40
Общество

Силуанов предложил сократить количество надзорных органов

Силуанов считает, что в настоящее время в России существует слишком много надзорных органов.
Мир новостей 00:52
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
РБК 19:41
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru 07:58
Происшествия

Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними

Сообщалось, что мужчина с ножом напал на прохожих на одной из нидерландских улиц, в результате пострадали несколько человек.
Lenta.ru 19:03
Общество

Гороскоп на 29 ноября: Козероги, вам понадобится терпение на дорогах

Primpress.ru вчера в 19:13
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM 17:39
Происшествия

Еще восемь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву

Еще восемь россиян, пострадавших во время отдыха в Доминиканской республике, вылетели в пятницу домой.
Российская газета 21:20
Политика

В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:59
Футбол

Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов

Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
МК-Спорт вчера в 11:09
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В Кремле отреагировали на интервью зятя Ельцина Познеру

Президент Владимир Путин ознакомился с интервью зятя и главы администрации президента Бориса Ельцина — Валентина Юмашева — которое тот дал журналисту Владимиру Познеру 22 ноября на фестивале "Слова и музыка свободы — СМС" в Екатеринбурге.
Национальная служба новостей 07:17
Здоровье

Более 350 тысяч человек обращались в больницы с травмами от животных

Более 350 тысяч россиян в текущем году обращались в больницы с различными травмами, полученными от животных, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости 20:47
Армия и оружие

Российские патрульные «Тигры» вышли на новый маршрут в Сирии

Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту около города Кобани на севере Сирии.
РЕН ТВ 21:22
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
RT на русском 14:10
Футбол

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба "Витесс".
РИА Новости 16:40
Общество

Опрос показал, как предприниматели оценивают будущее бизнеса в России

Более половины 60-летних респондентов (59%), занимавшихся бизнесом в 90-е годы, считают, что вести бизнес в России стало легче.
РИА Новости вчера в 12:45
Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Коммерсантъ 20:06
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак, комментируя заявление исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о готовности принять выплату от «Газпрома» не деньгами, а газом.
РБК 11:42
Экономика

Сбербанк активизирует развитие исламского банкинга в РФ

Ранее со ссылкой на Ганеева сообщалось, что портфель Сбербанка в сфере исламского банкинга составляет 16 млрд. рублей, до конца года может вырасти еще на 4-5 млрд. рублей.
Интерфакс Религия 05:52
Общество

Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии

Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
BFM.ru 07:10
Происшествия

Полиция Лондона установила личность совершившего теракт мужчины

Правоохранительные органы Лондона обнародовали информацию о человеке, подозреваемом в совершении теракта на Лондонском мосту, жертвами которого стали два человека.
Российская газета 20:45
Общество

Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»

В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
РИА Новости 17:12
Политика

Медведев распорядился о создании российского аналога Википедии

5 ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку заявил, что «Википедию» в России лучше заменить новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде.
Взгляд.ру 12:40
Как работают Яндекс.Новости?
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