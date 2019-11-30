Политика
ИзвестияИсландия пригласила Путина на саммит Арктического совета в 2020 году
Исландия планирует провести саммит Арктического совета на уровне глав государств в 2020 году, на форум приглашен президент России Владимир Путин. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщило «РИА Новости», со ссылкой на министра иностранных дел Исландии Гудлёйгура Тора Тордарсона.
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Исландия, председательствующая в Арктическом совете до 2021 года, планирует провести саммит на уровне глав государств в 2020 году, куда уже приглашен президент России Владимир Путин, рассказал РИА Новости министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон.РИА Новостивчера в 19:08
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