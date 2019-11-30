Политика
РБКИсландия пригласит Путина на саммит Арктического совета
Исландия пригласит президента России Владимира Путина на саммит Арктического совета. Об этом «РИА Новости» сообщил исландский министр иностранных дел Гудлёйгур Тор Тордарсон.
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Исландия, председательствующая в Арктическом совете до 2021 года, планирует провести саммит на уровне глав государств в 2020 году, куда уже приглашен президент России Владимир Путин, рассказал РИА Новости министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон.РИА Новости19:08
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Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Футбол
Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»
Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса».
Политика
Apple анализирует политику определения границ после решения по Крыму
Корпорация Apple проводит углубленный анализ политики определения оспариваемых границ в своих приложениях, после того как компания в сервисе "Погода" обозначила Крым российским, заявила пресс-секретарь Apple Труди Мюллер агентству Рейтер.
Космос
За три года систему ГЛОНАСС планируется пополнить 15 новыми спутниками
В 2020–2022 гг. на орбиту планируется вывести полтора десятка спутников «Глонасс».
Происшествия
При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
Пострадавшими в результате нападения с ножом на торговой улице нидерландской Гааги являются несовершеннолетние, сообщает полиция города.
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Происшествия
Покончила с собой на работе после изнасилования следователь в Сочи
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом Полиция проверит сообщения в соцсетях, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Энергетика
«Нафтогаз» просит суд Латвии исполнить решения по спору с «Газпропом»
Напомним, что Стокгольмский арбитражный суд, разбирая спор компаний в 2017 году, обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.
Происшествия
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
Гаджеты
Xiaomi представил внешний аккумулятор для зимы
Как сообщает Gizmochina, компания Xiaomi явила миру оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Политика
В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Общество
Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
Технологии
Древние 7000-летние сооружения раскопаны в Польше
7000-летние сооружения старше Великой Пирамиды Гизы, каким-то образом оставались без внимания в течение многих веков, пока исследователи не заметили их очертания.
Происшествия
Задержаны участники совершившей серию убийств банды «Шараповские»
Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова заявила, что ФСБ и МВД пресекли деятельность банды "Шараповские", совершивших серию жестоких убийств, а также иных особо тяжких преступлений в Москве и Дагестане в период с 2007 по 2015 года.
Биатлон
Оглашён состав биатлонной сборной России на смешанную эстафету
Политика
Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову
"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Происшествия
Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту
Британская полиция установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
Здоровье
Минздрав внес в правительство законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства
Минздрав внес в правительство проект закона, который предусматривает запрет на распространение недостоверной информации о ВИЧ.
Экономика
«Газпром» планирует направлять 50% прибыли на дивиденды с 2022 года
«Газпром» намерен выплачивать 50% дивидендов от скорректированной прибыли по МСФО в 2022 году, сообщается в презентации (.pdf) к конференции для инвесторов, которая запланирована на 5 декабря.
Политика
Навальный и депутат от КПРФ провели встречу в Мосгордуме
В ходе встречи с Шуваловой Навальный высказался за то, что-бы такой круглый стол все-таки провести и сделать это мероприятие еще более масштабным.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев прокомментировал госпитализацию пожилой жены
Общество
Предупреждающее о приближении машин приложение появится в России
Специальное бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта, оповещающее пешеходов в наушниках или со смартфоном о приближении автомобиля, будут тестировать уже в конце 2020 года, сообщил вице-президент по технологиям НП «Глонасс», советник руководителя НТИ «Автонет» Евгений Белянко.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Политика
В Госдуме оценили план внести в Раду проект по закупкам газа у России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT намерение украинской партии «Европейская солидарность» внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".