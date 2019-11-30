Политика
РБКИсландия пригласит Путина на саммит Арктического совета
Исландия пригласит президента России Владимира Путина на саммит Арктического совета. Об этом «РИА Новости» сообщил исландский министр иностранных дел Гудлёйгур Тор Тордарсон.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Исландия, председательствующая в Арктическом совете до 2021 года, планирует провести саммит на уровне глав государств в 2020 году, куда уже приглашен президент России Владимир Путин, рассказал РИА Новости министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон.РИА Новостивчера в 19:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Здоровье
Известно, для чего в Уфу приехала Вероника Скворцова
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Общество
Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии
Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
Политика
В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России
Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
Экономика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд
Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Происшествия
Скотленд-Ярд назвал нападение на Лондонском мосту терактом
Происшествия
Задержали обоих родителей найденного мертвым в Екатеринбурге ребенка
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Гаджеты
Huawei Harmony OS станет одной из лучших в 2020
Джой Тан Согласно прогнозу аналитической компании Counterpoint Research, новейшая мобильная операционная система Harmony OS к концу 2020 года превзойдет Linux и станет пятой по популярности операционной системой в мире.
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»
«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
Педофил представился врачом и изнасиловал школьницу в раздевалке
Злоумышленник проник в одну из школ Сыктывкара, после чего прямо в стенах учебного заведения изнасиловал 12-летнюю девочку.
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России
Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
Политика
В Кремле отреагировали на интервью зятя Ельцина Познеру
Президент Владимир Путин ознакомился с интервью зятя и главы администрации президента Бориса Ельцина — Валентина Юмашева — которое тот дал журналисту Владимиру Познеру 22 ноября на фестивале "Слова и музыка свободы — СМС" в Екатеринбурге.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
Политика
Украине предрекли гибель из-за газа
По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
Хоккей
Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков за ноябрь
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Музыка
Неонацисты вынудили группу «Время и Стекло» отменить концерт во Львове
Организаторы концерта украинской группы «Время и Стекло» отменили выступление во Львове, сообщает delo.ua.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Общество
В Уфе погода изменится уже в ближайшие дни
По прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся вверх уже в ближайшее воскресенье, 1 декабря: дневная температура составит -2 градуса, при этом пойдет небольшой снег.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Общество
Жизнь пензенцев с 1 декабря изменится
Маркировка продукции С 1 декабря расширится список товаров, которые подлежат обязательной маркировке.
Политика
Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма
Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским.
Шоу-бизнес
Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти
Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
Культура
Актеры Театра Табакова назвали Машкова жестким и закрытым
Технологии
Сбой произошел в работе Twitter
Пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе Twitter. Об этом сообщил портал Downdetector.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
Наука