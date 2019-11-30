Исландия, председательствующая в Арктическом совете до 2021 года, планирует провести саммит на уровне глав государств в 2020 году, куда уже приглашен президент России Владимир Путин, рассказал РИА Новости министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон.

с чего всё началось

Исландия пригласит президента России Владимира Путина на саммит Арктического совета. Об этом «РИА Новости» сообщил исландский министр иностранных дел Гудлёйгур Тор Тордарсон.

Общество Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».

Происшествия Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.

Гаджеты Huawei Harmony OS станет одной из лучших в 2020 Джой Тан Согласно прогнозу аналитической компании Counterpoint Research, новейшая мобильная операционная система Harmony OS к концу 2020 года превзойдет Linux и станет пятой по популярности операционной системой в мире.

Политика В Кремле отреагировали на интервью зятя Ельцина Познеру Президент Владимир Путин ознакомился с интервью зятя и главы администрации президента Бориса Ельцина — Валентина Юмашева — которое тот дал журналисту Владимиру Познеру 22 ноября на фестивале "Слова и музыка свободы — СМС" в Екатеринбурге.

Политика Украине предрекли гибель из-за газа По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».

Общество В Уфе погода изменится уже в ближайшие дни По прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся вверх уже в ближайшее воскресенье, 1 декабря: дневная температура составит -2 градуса, при этом пойдет небольшой снег.

Авто АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4 Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.

Политика Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским.

Технологии Сбой произошел в работе Twitter Пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе Twitter. Об этом сообщил портал Downdetector.