Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваИсландия пригласит Путина на саммит Арктического совета в 2020 году

Министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Тордарсон подтвердил, что власти государства направят официальное приглашение российскому лидеру Владимиру Путину на саммит лидеров стран Арктического совета, который планируется в 2020 году.
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Исландия пригласит Путина на планируемый саммит Арктического совета

Исландия, председательствующая в Арктическом совете до 2021 года, планирует провести саммит на уровне глав государств в 2020 году, куда уже приглашен президент России Владимир Путин, рассказал РИА Новости министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон.
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Исландия пригласит Путина на планируемый саммит Арктического совета

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