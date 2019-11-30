Политика
Вечерняя МоскваИсландия пригласит Путина на саммит Арктического совета в 2020 году
Министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Тордарсон подтвердил, что власти государства направят официальное приглашение российскому лидеру Владимиру Путину на саммит лидеров стран Арктического совета, который планируется в 2020 году.
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с чего всё началось
Исландия, председательствующая в Арктическом совете до 2021 года, планирует провести саммит на уровне глав государств в 2020 году, куда уже приглашен президент России Владимир Путин, рассказал РИА Новости министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон.РИА Новостивчера в 19:08
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