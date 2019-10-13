Футбол

ProstoProSportProstoProSportИспанцы на 94-й минуте упустили победу в матче с норвежцами

Норвегия — Испания
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Уллевол»
Ховард Нордтвейт
Эвен Ховланд
30′
35′
Родриго Морено
Джошуа Кинг
42′
47′
Сауль Ньигес
61′
Серджи Бускетс
Стефан Юхансен
Александр Сёрлот
63′
64′
Дани Себальос
Санти Касорла
78′
Микель Ойарсабаль
Родри Эрнандес
81′
Серхио Рамос
81′
Фабиан Руис
Маркус Хенриксен
Бйорн Маарс Йонсен
83′
88′
Хуан Бернат
Иньиго Мартинес
90′+3′
Кепа Аррисабалага
Джошуа Кинг
90′+4′
Футболисты сборной Норвегии в домашнем матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020 сыграли вничью с испанцами. Встреча группы F, прошедшая в субботу в Осло на стадионе «Уллевол», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей на 47-й минуте отличился Сауль.
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