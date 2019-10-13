Футболисты сборной Норвегии в домашнем матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020 сыграли вничью с испанцами. Встреча группы F, прошедшая в субботу в Осло на стадионе «Уллевол», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей на 47-й минуте отличился Сауль.

Испанцы на 94-й минуте упустили победу в матче с норвежцами

Футбол Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".

Единоборства Усик одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе Украинский боксер Александр Усик в первом за карьеру поединке в супертяжелой весовой категории одержал победу над американцем Чаззом Уизерспуном.

Политика Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией "Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.

Авто Опубликовали первые фото Lada Vesta с вариатором В среду «АвтоВАЗ» запустил серийное производство LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco JF015E и новым 113-сильным двигателем HR16.

Политика Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Происшествия В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире в Московской области погибли пять человек, в том числе один ребёнок.

Экономика Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Здоровье Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса 15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.