Футбол

Sport24.ruSport24.ruИспания — Фарерские острова 2:0 (2-й тайм)

Испания — Фарерские острова
3 – 0
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Эль-Молинон»
Родриго Морено
13′
Тьяго Алькантара
44′
Родриго Морено
50′
55′
Рогви Бальдвинссон
Андреас Эриксен
Микель Ойарсабаль
Пако Алькасер
61′
65′
Йоуан Суимун Эдмундссон
Кай Лео Барталсстову
Сусо
Пабло Сарабия
68′
Серхио Рамос
73′
Серхио Рамос
Унаи Нуньес
84′
87′
Клеминт Ольсен
Магнус Эгилссон
Пако Алькасер
90′
Защитник Серхио Рамос попал в стартовый состав сборной Испании на отборочный матч Евро-2020 против команды Фарерских островов. Для Рамоса это уже 167-й поединок в футболке национальной команды.
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