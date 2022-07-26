КоммерсантъИспания и Португалия договорились с ЕС о сокращении потребления газа на 7% вместо 15%Власти Испании договорились в Брюсселе о сокращении потребления газа на 7%, сообщает телеканал LaSexta.КоммерсантъМинистры энергетики стран союза во вторник достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.РИА НовостиОдобренный во вторник проект регулирования по спросу на газ также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения.РИА НовостиРазработкой плана по сокращению странами ЕС потребления голубого топлива занимается Еврокомиссия.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьГЛАС.RUГЛАС.RUГазета.RuНовостной фронтREGNUMТК ЗвездаКомсомольская правдаПодробнее о событииВ ЕС решили снизить норматив сокращения потребления газа в Испании и Португалии до 7%Lenta.ru09:14Испания и Португалия смогут сократить потребление газа на 7% вместо 15%ТАСС08:02Испания и Португалия договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7%ТК Звезда08:39Испания и Португалия договорились с ЕС о сокращении потребления газа на 7% вместо 15%Коммерсантъ08:39Sexta: Испания и Португалия согласились сократить потребление газа на 7%News.ru08:34Испания и Португалия договорились с Еврокомиссией о сокращении потребления газа на 7%Газета.Ru08:54Власти Испании и Португалии согласились частично сократить потребление газаREGNUM08:47Показать ещёОценить42Поделиться