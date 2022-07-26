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Испания и Португалия договорились с ЕС о сокращении потребления газа на 7% вместо 15%

Власти Испании договорились в Брюсселе о сокращении потребления газа на 7%, сообщает телеканал LaSexta
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Коммерсантъ
Министры энергетики стран союза во вторник достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
РИА Новости
Одобренный во вторник проект регулирования по спросу на газ также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения.
РИА Новости
Разработкой плана по сокращению странами ЕС потребления голубого топлива занимается Еврокомиссия.
Комсомольская правда

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В ЕС решили снизить норматив сокращения потребления газа в Испании и Португалии до 7%
Lenta.ru09:14
Испания и Португалия смогут сократить потребление газа на 7% вместо 15%
ТАСС08:02
Испания и Португалия договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7%
ТК Звезда08:39
Испания и Португалия договорились с ЕС о сокращении потребления газа на 7% вместо 15%
Коммерсантъ08:39
Sexta: Испания и Португалия согласились сократить потребление газа на 7%
News.ru08:34
Испания и Португалия договорились с Еврокомиссией о сокращении потребления газа на 7%
Газета.Ru08:54
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