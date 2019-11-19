Футболисты сборной Испании добыли крупную победу в отборочном матче к чемпионату Европы по футболу — 2020. Встреча, проходившая на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась победой со счётом 4:0. Голы в матче забивали Фабиан, Херард Морено, Альваро Мората, Микел Ойярсабал.

Испания крупно обыграла Румынию в квалификации к Евро-2020

Шоу-бизнес Мария Кожевникова прокомментировала слухи о четвертой беременности Под черным струящимся платьем поклонники заметили живот и тут же принялись поздравлять актрису в четвертой беременности.

Футбол Клюйверт советовал де Лихту перейти в «Барселону» Спортивный директор каталонской «Барселоны» Патрик Клюйверт рассказал, что в летнее трансферное окно советовал 20-летнему голландскому защитнику Маттайсу де Лигту перейти в стан «сине-гранатовых».

Общество Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».

Футбол В сборной России по футболу ввели систему дисциплинарных штрафов Источник РБК близкий к ситуации и собеседник в РФС подтвердили информацию о наличии системы дисциплинарных штрафов в сборной России.

Экономика В России выросло число просрочек по кредитам Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.

Здоровье В России начались исследования «медицинской» марихуаны Если при курении табака редко бывают психозы, около одного случая на десятки миллионов, то при курении марихуаны психозы встречаются в 1-3% случаев, отметил специалист.

Общество Мэр Петропавловска-Камчатского подал в отставку Мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.

Армия и оружие НАТО признает космос сферой военной деятельности Страны - члены НАТО на заседании на уровне глав МИД 20 ноября признают космос как одну из сфер военной деятельности альянса, но не станут размещать там оружие.

Происшествия Адвокат заявил о попытке суицида историка Соколова Кандидат исторических наук Олег Соколов, который обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями, сообщил адвокат историка Александр Почуев.

Шоу-бизнес В Москве прошел бал дебютанток Tatler В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.