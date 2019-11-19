Футбол
RT на русскомИспания крупно обыграла Румынию в квалификации к Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
Фабиан Руис
|8′
Серджи Бускетс
|25′
Жерар Морено
|33′
|37′
Ионуц Неделчару
Жерар Морено
|43′
Адриан Рус
|45′+1′
|56′
Флоринел Коман
Александру Митрицэ
Жерар Морено
Микель Ойарсабаль
|56′
Серхио Рамос
Рауль Альбиоль
|62′
|65′
Разван Марин
Александру Чикалдау
Санти Касорла
Пако Алькасер
|67′
|73′
Янис Хаджи
Дан Нистор
Микель Ойарсабаль
|90′+2′
Испания
Расстановка 4‑3‑3
13
Аррисабалага
2
Карвахаль
3
Альбиоль
4
Мартинес
18
Гайя
17
Руис
5
Бускетс
8
Сауль
21
Ойарсабаль
7
Мората
9
Алькасер
12
Тэтэрушану
2
Бензар
4
Рус
5
Неделчару
3
Тошка
21
Нистор
15
Балута
8
Станчу
22
Чикалдау
20
Митрицэ
9
Пушкаш
Румыния
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты сборной Испании добыли крупную победу в отборочном матче к чемпионату Европы по футболу — 2020. Встреча, проходившая на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась победой со счётом 4:0. Голы в матче забивали Фабиан, Херард Морено, Альваро Мората, Микел Ойярсабал.
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