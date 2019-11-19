Футбол

RT на русскомRT на русскомИспания крупно обыграла Румынию в квалификации к Евро-2020

Испания — Румыния
5 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
Фабиан Руис
8′
Серджи Бускетс
25′
Жерар Морено
33′
37′
Ионуц Неделчару
Жерар Морено
43′
Адриан Рус
45′+1′
56′
Флоринел Коман
Александру Митрицэ
Жерар Морено
Микель Ойарсабаль
56′
Серхио Рамос
Рауль Альбиоль
62′
65′
Разван Марин
Александру Чикалдау
Санти Касорла
Пако Алькасер
67′
73′
Янис Хаджи
Дан Нистор
Микель Ойарсабаль
90′+2′
Футболисты сборной Испании добыли крупную победу в отборочном матче к чемпионату Европы по футболу — 2020. Встреча, проходившая на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась победой со счётом 4:0. Голы в матче забивали Фабиан, Херард Морено, Альваро Мората, Микел Ойярсабал.
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