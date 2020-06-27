Испания запустила программу минимального прожиточного дохода, которая предполагает раздачу денег населению просто так.

Испания начала раздавать деньги гражданам просто так

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