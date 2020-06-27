В Испании власти начали раздавать деньги населению страны просто так. Происходит это в рамках запущенной программы минимального прожиточного дохода. Уже с 26 июня соответствующие выплаты могут получить не менее 255 тысяч граждан, относящихся к наиболее уязвимым слоям населения.

Власти Испании начали раздавать деньги населению просто так

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