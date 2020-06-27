Общество

Актуальные НовостиАктуальные НовостиВласти Испании начали раздавать деньги населению просто так

В Испании власти начали раздавать деньги населению страны просто так. Происходит это в рамках запущенной программы минимального прожиточного дохода. Уже с 26 июня соответствующие выплаты могут получить не менее 255 тысяч граждан, относящихся к наиболее уязвимым слоям населения.
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Испания начала раздавать деньги своим гражданам просто так

Что происходит07:39

Испания начала просто так раздавать деньги гражданам

ToDay News Ufa04:05

Власти Испании начали раздавать деньги населению просто так

Актуальные Новости00:25

Испания начала раздавать деньги гражданам просто так

Lenta.ruвчера в 22:00
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Футбол

«Атлетико» предложил выгодный контракт Милику

«Матрасники» уже предложили игроку контракт с соответствующей зарплатой, пишет источник со ссылкой на AS.Ранее сообщалось, что на Милика также претендуют МЮ и «Тоттенхэм».
Soccer.ru 02:51
Происшествия

Собчак заявила о нападении на нее во время съемок в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре.
Известия 07:54
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Общество

Медицинские маски и лекарства от коронавируса доставят на «Байконур»

Пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты будут доставлены в пятницу, 27 июня, на комплекс "Байконур" спецбортом Госкорпорации "Роскомос", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Российская газета вчера в 14:51
Общество

Памфилова: В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию

В Центризбирком поступило 105 обращений о возможных фактах принуждения к участию в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщила глава Элла Памфилова.
Российская газета 07:41
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Футбол

«Спартак» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ

Главные тренеры московского "Спартака" и "Уфы" Доменико Тедеско и Вадим Евсеев объявили стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:35
Космос

В Роскосмосе назвали недостатки американского корабля Crew Dragon

Москва, 27 июня 2020, 15:04 — REGNUM Основными недостатками американского космического пилотируемого корабля Crew Dragon являются спорное место размещения жидкостных двигателей и несоразмерность пилотируемого модуля стоящим перед кораблём задачам.
REGNUM 08:04
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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
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Футбол

«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом в матче РПЛ

Московское "Динамо" объявило, что в сегодняшней встрече 24-го тура чемпионата России с ЦСКА сыграет основным составом.
Российская газета 06:57
Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»

Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv вчера в 06:45
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Шоу-бизнес

Певица Ирина Аллегрова шокировала фанатов фотографией с Бали

Архивное фото певицы Ирины Аллегровой с острова Бали показала ее родственница.
iReactor 06:01
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Происшествия

Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

Интерфакс 03:26
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Шоу-бизнес

Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев

Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
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Технологии

Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу

Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 18:49
1
Происшествия

Под Анапой унесло в Черное море двух человек на надувном матрасе

ТАСС 08:33
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Здоровье

Медики из ведущих клиник Москвы прибыли в Нижневартовск

Сегодня, 26 июня, в столицу Самотлора приедут специалисты ведущих клиник Москвы. Напомним, что до этого они работали в Сургуте.
Новости Югры вчера в 01:02
Политика

Макрон сообщил о намерении вскоре посетить Россию

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что диалог Парижа с Москвой продвигается и он вскоре намерен посетить Россию.
ТАСС 07:09
Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
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Политика

ЕР выдвинула Минниханова на выборы главы Татарстана

РИА Новости 08:39
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Политика

Как мнение Примакова по крымскому вопросу оказалось пророческим

По словам Косачева, Примаков не считал справедливой и юридически безупречной передачу Крыма Украине в 1954 году, но всегда подчеркивал важность защиты прав, свобод и интересов жителей полуострова.
РИА Новости Крым 25 июня в 17:00
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Космос

На борту микроспутника впервые создали квантовую запутанность

На борту микроспутника CubeSat ученые создали пары запутанных частиц света, которые можно использовать для передачи данных в системах защищенной квантовой связи.
ТАСС Наука 25 июня в 11:07
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Футбол

«Зенит» обыграл на своем поле самарские «Крылья Советов»

В матче 24-го тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» обыграл самарские «Крылья Советов».
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 16:52
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Финансы

Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн

Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM 06:08
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
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Футбол

«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу

Vprognoze.ru вчера в 21:52
Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
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Единоборства

Порье и Хукер прошли взвешивание перед очередным турниром UFC

В ночь с 27 на 28 июня по мск в американском Лас-Вегасе пройдет очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Газета.Ru вчера в 19:42
Культура

Как Netflix высмеял Евровидение

26 июня на стриминговом сервисе Netflix вышла комедия «Евровидение: История огненной саги».
RT на русском вчера в 11:21
Армия и оружие

Девушки в небе: на Кубани курсантки авиаучилища готовятся сесть за штурвал боевых самолетов

ТК Звезда 07:31
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