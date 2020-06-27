Общество
Актуальные НовостиВласти Испании начали раздавать деньги населению просто так
В Испании власти начали раздавать деньги населению страны просто так. Происходит это в рамках запущенной программы минимального прожиточного дохода. Уже с 26 июня соответствующие выплаты могут получить не менее 255 тысяч граждан, относящихся к наиболее уязвимым слоям населения.
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Футбол
«Атлетико» предложил выгодный контракт Милику
«Матрасники» уже предложили игроку контракт с соответствующей зарплатой, пишет источник со ссылкой на AS.Ранее сообщалось, что на Милика также претендуют МЮ и «Тоттенхэм».
Soccer.ru 02:51
Происшествия
Собчак заявила о нападении на нее во время съемок в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре.
Известия 07:54
Общество
Медицинские маски и лекарства от коронавируса доставят на «Байконур»
Пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты будут доставлены в пятницу, 27 июня, на комплекс "Байконур" спецбортом Госкорпорации "Роскомос", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Российская газета вчера в 14:51
Общество
Памфилова: В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию
В Центризбирком поступило 105 обращений о возможных фактах принуждения к участию в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщила глава Элла Памфилова.
Российская газета 07:41
Футбол
«Спартак» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ
Главные тренеры московского "Спартака" и "Уфы" Доменико Тедеско и Вадим Евсеев объявили стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:35
Космос
В Роскосмосе назвали недостатки американского корабля Crew Dragon
Москва, 27 июня 2020, 15:04 — REGNUM Основными недостатками американского космического пилотируемого корабля Crew Dragon являются спорное место размещения жидкостных двигателей и несоразмерность пилотируемого модуля стоящим перед кораблём задачам.
REGNUM 08:04
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Футбол
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом в матче РПЛ
Московское "Динамо" объявило, что в сегодняшней встрече 24-го тура чемпионата России с ЦСКА сыграет основным составом.
Российская газета 06:57
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Певица Ирина Аллегрова шокировала фанатов фотографией с Бали
Архивное фото певицы Ирины Аллегровой с острова Бали показала ее родственница.
iReactor 06:01
Шоу-бизнес
Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев
Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
Технологии
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Здоровье
Медики из ведущих клиник Москвы прибыли в Нижневартовск
Сегодня, 26 июня, в столицу Самотлора приедут специалисты ведущих клиник Москвы. Напомним, что до этого они работали в Сургуте.
Новости Югры вчера в 01:02
Политика
Макрон сообщил о намерении вскоре посетить Россию
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что диалог Парижа с Москвой продвигается и он вскоре намерен посетить Россию.
ТАСС 07:09
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Политика
ЕР выдвинула Минниханова на выборы главы Татарстана
РИА Новости 08:39
Политика
Как мнение Примакова по крымскому вопросу оказалось пророческим
По словам Косачева, Примаков не считал справедливой и юридически безупречной передачу Крыма Украине в 1954 году, но всегда подчеркивал важность защиты прав, свобод и интересов жителей полуострова.
РИА Новости Крым 25 июня в 17:00
Космос
На борту микроспутника впервые создали квантовую запутанность
На борту микроспутника CubeSat ученые создали пары запутанных частиц света, которые можно использовать для передачи данных в системах защищенной квантовой связи.
ТАСС Наука 25 июня в 11:07
Футбол
«Зенит» обыграл на своем поле самарские «Крылья Советов»
В матче 24-го тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» обыграл самарские «Крылья Советов».
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 16:52
Финансы
Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн
Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM 06:08
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
Футбол
«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу
Vprognoze.ru вчера в 21:52
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Единоборства
Порье и Хукер прошли взвешивание перед очередным турниром UFC
В ночь с 27 на 28 июня по мск в американском Лас-Вегасе пройдет очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Газета.Ru вчера в 19:42
Культура
Как Netflix высмеял Евровидение
26 июня на стриминговом сервисе Netflix вышла комедия «Евровидение: История огненной саги».
RT на русском вчера в 11:21