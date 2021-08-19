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Испания не разрешила российским военным кораблям войти в порт Сеута

Испания отказала России в заходе военных кораблей "Вице-адмирал Кулаков" и "Алтай" в порт-анклав Сеута, расположенный в Африке.
Российская газета
МИД Испании в ответ попросил предоставить информацию о дальнейшем маршруте российских кораблей после выхода из Сеута.
Коммерсантъ
В последнее десятилетие корабли РФ регулярно останавливались в Сеуте.
Москва 24
Помимо прочего, Россия якобы стала чаще проводить учения вне своих территориальных вод: имитировать боевые действия в Средиземном море и Тихом океане.
Lenta.ru

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