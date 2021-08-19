Российская газетаИспания не разрешила российским военным кораблям войти в порт СеутаИспания отказала России в заходе военных кораблей "Вице-адмирал Кулаков" и "Алтай" в порт-анклав Сеута, расположенный в Африке.Российская газетаМИД Испании в ответ попросил предоставить информацию о дальнейшем маршруте российских кораблей после выхода из Сеута.КоммерсантъВ последнее десятилетие корабли РФ регулярно останавливались в Сеуте.Москва 24Помимо прочего, Россия якобы стала чаще проводить учения вне своих территориальных вод: имитировать боевые действия в Средиземном море и Тихом океане.Lenta.ruЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградРамблерВечерняя МоскваИзвестияРоссийский ДиалогМосковский КомсомолецНовый ДеньФАНРосбалтИноСМИРБКРЕН ТВREGNUMИА Красная ВеснаПодробнее о событииPais: МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты на севере АфрикиРИА Новости20:11МИД Испании запретил зайти в порт кораблям ВМФ России «Вице-адмирал Кулаков» и «Алтай»Lenta.ru18:58El Pais сообщила, что Испания не пустила российские корабли в СеутуИнтерфаксвчера в 16:49El Pais: российские военные корабли не впустили в испанский портКомсомольская правдавчера в 15:44Испанские власти не пустили в порт королевства российские военные кораблиЭхо Москвывчера в 13:05Российский учебный корабль «Смольный» вошел в столичный порт АлжираФАНвчера в 10:26Власти Испании отказались пускать в свой порт российские военные кораблиОреанда-Новостивчера в 07:46Показать ещёОценить1,2KПоделиться