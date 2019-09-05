Футбол

Газета.RuГазета.RuРумыния уступила Испании в матче отбора Евро-2020

Румыния — Испания
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Национальный стадион
29′
Серхио Рамос
29′
Серхио Рамос
Разван Марин
31′
47′
Пако Алькасер
Клаудиу Кешерю
Флорин Андоне
56′
Флорин Андоне
59′
Николаэ Станчу
Янис Хаджи
63′
71′
Родриго Морено
Микель Ойарсабаль
Чиприан Дяк
Александру Максим
72′
76′
Сауль Ньигес
77′
Дани Себальос
Пабло Сарабия
79′
Диего Льоренте
85′
Пако Алькасер
Марио Эрмосо
90′+2′
Кепа Аррисабалага
В матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года в группе F сборная Испании встретилась с национальной командой Румынии. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра проходила в столице Румынни Бухаресте на стадионе "Националь" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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