Сборная Испании по футболу одержала победу над командой Румынии в рамках группового раунда квалификационного турнира к чемпионату Европы — 2020. Встреча, проходившая в Бухаресте, завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Испании.

Испания обыграла Румынию в отборочном матче ЧЕ-2020 по футболу

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