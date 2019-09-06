Футбол

RT на русскомRT на русскомИспания обыграла Румынию в отборочном матче ЧЕ-2020 по футболу

Румыния — Испания
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Национальный стадион
29′
Серхио Рамос
29′
Серхио Рамос
Разван Марин
31′
47′
Пако Алькасер
Клаудиу Кешерю
Флорин Андоне
56′
Флорин Андоне
59′
Николаэ Станчу
Янис Хаджи
63′
71′
Родриго Морено
Микель Ойарсабаль
Чиприан Дяк
Александру Максим
72′
76′
Сауль Ньигес
77′
Дани Себальос
Пабло Сарабия
79′
Диего Льоренте
85′
Пако Алькасер
Марио Эрмосо
90′+2′
Кепа Аррисабалага
Сборная Испании по футболу одержала победу над командой Румынии в рамках группового раунда квалификационного турнира к чемпионату Европы — 2020. Встреча, проходившая в Бухаресте, завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Испании.
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