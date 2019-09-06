Футбол
RT на русскомИспания обыграла Румынию в отборочном матче ЧЕ-2020 по футболу
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Национальный стадион
|29′
Серхио Рамос
|29′
Серхио Рамос
Разван Марин
|31′
|47′
Пако Алькасер
Клаудиу Кешерю
Флорин Андоне
|56′
Флорин Андоне
|59′
Николаэ Станчу
Янис Хаджи
|63′
|71′
Родриго Морено
Микель Ойарсабаль
Чиприан Дяк
Александру Максим
|72′
|76′
Сауль Ньигес
|77′
Дани Себальос
Пабло Сарабия
|79′
Диего Льоренте
|85′
Пако Алькасер
Марио Эрмосо
|90′+2′
Кепа Аррисабалага
Румыния
Расстановка 5‑3‑2
12
Тэтэрушану
2
Бензар
5
Неделчару
6
Кирикеш
21
Григоре
3
Тошка
10
Максим
18
Марин
11
Хаджи
9
Пушкаш
23
Андоне
13
Аррисабалага
22
Навас
3
Льоренте
15
Рамос
18
Альба
17
Руис
5
Бускетс
8
Сауль
12
Ойарсабаль
4
Эрмосо
7
Сарабия
Испания
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Испании по футболу одержала победу над командой Румынии в рамках группового раунда квалификационного турнира к чемпионату Европы — 2020. Встреча, проходившая в Бухаресте, завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Испании.
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