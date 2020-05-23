Коронавирус
News.ruИспания откроет границы для туристов в июле
Испания планирует открыть границы для иностранных туристов с июля 2020 года, заявил премьер-министр страны Педро Санчес. Летний туристический сезон начнётся в июле.
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с чего всё началось
Власти Испании намерены разрешить въезд на территорию страны иностранным туристам с июля этого года, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе выступления, трансляция которого ведется на сайте El Pais.Газета.Ru08:58
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:59, Ашберн
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В пятницу, 22 мая, на Северной верфи на воду спустили фрегат «Адмирал Головко». До конца этого года на корабль установят оборудование.
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Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
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Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск признался, что ему очень нравится звучание русского языка.
РИА Новости 15:37
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
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Шоу-бизнес
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Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка в Москве
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что приехала бы на встречу с мужчиной, который в субботу захватил отделение банка в Москве и, как пишут некоторые СМИ, хотел увидеться с ней.
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Общество
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ПолитРоссия 22:12
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В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
В субботу, 23 мая, стало известно, что в Петербурге умерла 30-летняя Мария Симонова.
Поребрик.Медиа 11:38
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Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
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Рейтинг правительства Японии упал до 27%
Токио, 24 мая 2020, 04:48 — REGNUM Рейтинг общественной поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ упал до 27%, сообщает газета Mainichi со ссылкой на данные соцопроса.
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Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне
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Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
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REGNUM 16:34
Общество
В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова
Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
REGNUM 02:28
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
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Армия и оружие
Лукашенко объяснил потребность Белоруссии в ракетном оружии
Собственное ракетное производство Белоруссии необходимо, чтобы в случае международных вооруженных конфликтов не пожинать "горькие плоды", заявил президент Александр Лукашенко.
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Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение
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Создали бионический глаз, который лучше человеческого
Поле зрения технологии составляет 100 градусов, оно не такое широкое, которые может воспринимать человеческий глаз (около 150 градусов), но оно лучше, чем вдимые ограничения обычных плоских датчиков изображения.
Evo-rus.com 21 мая в 03:33
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Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
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Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион
Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
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