с чего всё началось

Испания планирует открыть границы для иностранных туристов с июля 2020 года, заявил премьер-министр страны Педро Санчес. Летний туристический сезон начнётся в июле.

Испания откроет границы для туристов в июле

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Здоровье Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны. 532

Путешествия Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя. 8

Политика ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг. 548

Происшествия Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка в Москве Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что приехала бы на встречу с мужчиной, который в субботу захватил отделение банка в Москве и, как пишут некоторые СМИ, хотел увидеться с ней. 65

Политика Захарова раскритиковала позицию Трампа по Договору по открытому небу Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты сообщали, что у них большое количество претензий к Российской Федерации и ДОН, а каждые шесть месяцев они находили этому новые причины. 43

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Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1K

Общество В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов. 592

Общество Назван период заразности носителей коронавируса Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов. 66

Хоккей Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.

Наука Создали бионический глаз, который лучше человеческого Поле зрения технологии составляет 100 градусов, оно не такое широкое, которые может воспринимать человеческий глаз (около 150 градусов), но оно лучше, чем вдимые ограничения обычных плоских датчиков изображения. 62