Политика
Страна Советов on-lineИспания откроет границы со странами шенгенской зоны
Власти Испании намерены с 21 июня открыть свои границы со странами Шенгенской зоны, кроме Португалии, с которой границы быдыт открыты с 1 июля. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщает агентство Efe.
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с чего всё началось
Об этом, по данным агентства Efe, сообщил председатель правительства Педро Санчес на переговорах в режиме онлайн с главами правительств автономных сообществ.РИА Новости05:24
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«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
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Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
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Со вторника в европейскую часть России вернется аномальная жара.
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Общество
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Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
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В этом году Челябинск останется без парада Победы.
Уральский меридиан 11:31
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Путин прокомментировал события в США
25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины.
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Единоборства
Менеджер Хабиба оскорбил Макгрегора
Газета.Ru 12:11
Политика
Украинские дипломаты раскрыли планы «наступательной дипломатии»
Украинские делегации, направленные в Берлин и Париж, являются элементами «наступательной дипломатии», с помощью которой украинская сторона пытается придать импульс переговорам в «нормандском формате», заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 14 июня, сообщает «Укринформ».
ИА Красная Весна 13:15
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Lenta.ru 12:10
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Общество
Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине
Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
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Наука
Разработан гибкий датчик для мониторинга дыхания
Ученым из Китая удалось разработать компактный гибкий сенсор для мониторинга дыхания при помощи разной температуры вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
Rusargument вчера в 10:13
Происшествия
В Брянске обнаружили тело женщины со следами укусов животных
Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело после того, как 12 июня в Бежицком районе Брянска было обнаружено тело женщины с повреждениями, похожими на укусы животных.
ТАСС 12:00
Происшествия
Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
Общество
Нобелевские лауреаты Светлана Алексиевич и Герта Мюллер подписали обращение в поддержку Юрия Дмитриева
Авторы обращения считают, что уголовное дело против Юрия Дмитриева основано на желании «заглушить память о репрессиях» и называют политику властей «ползучей реабилитацией сталинизма».
Дождь 12:27
Происшествия
На Ямале медведи вышли из леса в поселок
Медведи вышли из леса на кладбище поселка городского типа Пангоды Ямало-Ненецкого автономного округа.
Известия 10:44
Общество
Корабли Каспийской флотилии отправились в Петербург на парад ВМФ
Пять кораблей и катеров Каспийской флотилии отправились из Астраханской области в Санкт-Петербург.
АБН 13:21
Происшествия
На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно
Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
Интерфакс 10:09
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане
РИА Новости 02:59
Гаджеты
В Сети появилась фотография нового логотипа AMD Radeon
Что касается их главного конкурента в сегменте видеокарт – NVIDIA, то они меняют логотипы крайне редко: последнее масштабное изменение произошло еще после выхода GTX 680, а дизайн упаковки обновился лишь после релиза RTX-линейки.
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Шоу-бизнес
Муцениеце о съемках нового сезона «В клетке»: «Не представляю, как работать с Пашей на одной площадке»
StarHit.ru 13:00
Футбол
Жоау Мариу доволен тестовым матчем с «Тамбовом»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу остался доволен контрольным матчем против «Тамбова».
Спорт-Экспресс 12:54
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47