Политика

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineИспания откроет границы со странами шенгенской зоны

Власти Испании намерены с 21 июня открыть свои границы со странами Шенгенской зоны, кроме Португалии, с которой границы быдыт открыты с 1 июля. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщает агентство Efe.
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Об этом, по данным агентства Efe
, сообщил председатель правительства Педро Санчес на переговорах в режиме онлайн с главами правительств автономных сообществ.
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