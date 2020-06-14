с чего всё началось

Власти Испании намерены с 21 июня открыть свои границы со странами Шенгенской зоны, кроме Португалии, с которой границы быдыт открыты с 1 июля. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщает агентство Efe.

Шоу-бизнес Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью. 8

Политика Путин прокомментировал события в США 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. 472

Политика Украинские дипломаты раскрыли планы «наступательной дипломатии» Украинские делегации, направленные в Берлин и Париж, являются элементами «наступательной дипломатии», с помощью которой украинская сторона пытается придать импульс переговорам в «нормандском формате», заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 14 июня, сообщает «Укринформ».

Общество Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно». 382

Наука Разработан гибкий датчик для мониторинга дыхания Ученым из Китая удалось разработать компактный гибкий сенсор для мониторинга дыхания при помощи разной температуры вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

Происшествия В Брянске обнаружили тело женщины со следами укусов животных Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело после того, как 12 июня в Бежицком районе Брянска было обнаружено тело женщины с повреждениями, похожими на укусы животных. 11

Происшествия Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся. 87

Общество Нобелевские лауреаты Светлана Алексиевич и Герта Мюллер подписали обращение в поддержку Юрия Дмитриева Авторы обращения считают, что уголовное дело против Юрия Дмитриева основано на желании «заглушить память о репрессиях» и называют политику властей «ползучей реабилитацией сталинизма».

Происшествия На Ямале медведи вышли из леса в поселок Медведи вышли из леса на кладбище поселка городского типа Пангоды Ямало-Ненецкого автономного округа.

Общество Корабли Каспийской флотилии отправились в Петербург на парад ВМФ Пять кораблей и катеров Каспийской флотилии отправились из Астраханской области в Санкт-Петербург.

Происшествия На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области. 33

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 4,5K

Гаджеты В Сети появилась фотография нового логотипа AMD Radeon Что касается их главного конкурента в сегменте видеокарт – NVIDIA, то они меняют логотипы крайне редко: последнее масштабное изменение произошло еще после выхода GTX 680, а дизайн упаковки обновился лишь после релиза RTX-линейки. 8

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine. 512

Футбол Жоау Мариу доволен тестовым матчем с «Тамбовом» Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу остался доволен контрольным матчем против «Тамбова».