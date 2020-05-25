Правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля. Об отмене этих мер сообщили в кабмине государства, передает РИА Новости. Уточняется, что решение было принято на встрече министров в понедельник, 25 мая.

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