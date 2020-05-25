Коронавирус
НТВИспания отменит с 1 июля карантин для иностранных туристов
Иностранные туристы могут планировать отдых в Испании. Правительство этой страны решило отменить с 1 июля этого года обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа.
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Культура
Выпускники лицея ИГУ провели свой «Последний звонок» в Minecraft
25 мая в лицее Иркутского государственного университета прошел «Последний звонок».
Глагол. Иркутское обозрение 13:48
Шоу-бизнес
Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино
Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая.
iReactor вчера в 09:26
Общество
В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:47
Общество
Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции.
РБК 05:18
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 10:30
Общество
Попова рассказала, что вирус учится жить в человеческой популяции
Новый вирус учится жить в человеческой популяции, взаимодействие должно помочь выработать новые правила, чтобы сделать жизнь проще, считает глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.
РИА Новости 10:23
Шоу-бизнес
Актер Алексей Янин после инсульта начал вставать на ноги
Актер пять лет не вставал с инвалидной коляски и сейчас она уже понимает, что, скорее всего, он так и останется инвалидом до конца своих дней.
RuNews24.ru 06:12
Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
РИА Новости вчера в 05:00
Футбол
Главное чудо финала ЛЧ-2005 — в том, что «Ливерпуль» там оказался
Моуринью усилил и без того сильный состав на 166 млн евро, ввёл в моду термин автобус (досталось "Тоттенхэму") и разорвал АПЛ, так что не без оснований считался фаворитом в паре с "Ливерпулем", для которого и полуфинал был огромным успехом.
Чемпионат 15:00
Авто
В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe вчера в 23:06
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей
Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
Общество
Организованный детский отдых будет очень ограниченным
Организованный детский отдых будет очень ограниченным Угроза распространения COVID-19 может привести к закрытию негосударственных детских лагерей, на долю которых приходится почти треть этого рынка.
Коммерсантъ 18:24
Наука
Ученые не смогли разгадать тайну движения «ледниковых мышей»
Один из помеченных объектов / ©Tim Bartholomaus К большому удивлению ученых, «ледниковые мыши» двигались на скорости около 2,5 сантиметра в день, причем будто согласованно.
Naked Science 04:07
Общество
Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет
Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре.
REGNUM 01:48
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру систему гильдий и новый набор испытаний, а также представили предметы из Immortal Treasure, анонсировали летний ивент и ряд других функций.
CyberSport.ru 14:55
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Общество
Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК 05:14
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег
Lenta.ru вчера в 13:39
Экономика
Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото
Аналитики банка считают, что доллар в случае массовой девальвации мировых валют пострадает в последнюю очередь, и это логично, но все-таки указывают клиентам на золото, а не на доллар в качестве главного актива, чья ценность в этом неприятном сценарии будет поддерживаться на высоком уровне.
РИА Новости 01:00
Общество
Режим самоизоляции в Москве планируют продлить до середины июня
Режим самоизоляции в Москве планируют продлить после 31 мая и снять в середине июня.
Плюс один +1 12:13
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову на «стишки» о бедственном положении артистов
News.ru 23 мая в 23:57
Экономика
Риски туристов могут остаться без коммерческого страхования
Нынешнее страхование ответственности туроператоров предполагается дополнить созданием профильного общества взаимного страхования (ОВС), которому, как уверяют авторы идеи, не грозит ни кризис доверия участников туррынка к страховщикам, ни отказ страховщиков нести риски отрасли.
Коммерсантъ 18:24
Общество
Метеорологи прогнозируют ураганы в средней полосе России и Сибири
«Сотрудники научно-исследовательского центра предупреждают о возможности увеличения количества смерчей и ураганов, а также иных опасных конвективных явлений в средней полосе России и в регионах Сибири в связи со складывающейся метеорологической обстановкой и глобальными изменениями климата», — указано в опубликованном сообщении.
REGNUM 16:50
Наука
Через 11 дней перестают быть заразными пациенты с коронавирусом
Больные пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:13
Общество
Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13