Иностранные туристы могут планировать отдых в Испании. Правительство этой страны решило отменить с 1 июля этого года обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа.

Шоу-бизнес Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая. 12

Общество В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб. 178

Общество Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции. 1,4K

Общество Попова рассказала, что вирус учится жить в человеческой популяции Новый вирус учится жить в человеческой популяции, взаимодействие должно помочь выработать новые правила, чтобы сделать жизнь проще, считает глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова. 11

Шоу-бизнес Актер Алексей Янин после инсульта начал вставать на ноги Актер пять лет не вставал с инвалидной коляски и сейчас она уже понимает, что, скорее всего, он так и останется инвалидом до конца своих дней. 3

Футбол Главное чудо финала ЛЧ-2005 — в том, что «Ливерпуль» там оказался Моуринью усилил и без того сильный состав на 166 млн евро, ввёл в моду термин автобус (досталось "Тоттенхэму") и разорвал АПЛ, так что не без оснований считался фаворитом в паре с "Ливерпулем", для которого и полуфинал был огромным успехом.

Авто В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем 140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч. 35

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 62

Общество Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы. 7

Общество Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак. 510

Общество Организованный детский отдых будет очень ограниченным Организованный детский отдых будет очень ограниченным Угроза распространения COVID-19 может привести к закрытию негосударственных детских лагерей, на долю которых приходится почти треть этого рынка.

Наука Ученые не смогли разгадать тайну движения «ледниковых мышей» Один из помеченных объектов / ©Tim Bartholomaus К большому удивлению ученых, «ледниковые мыши» двигались на скорости около 2,5 сантиметра в день, причем будто согласованно.

Общество Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре. 141

Киберспорт В Dota 2 вышел Battle Pass 2020 Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру систему гильдий и новый набор испытаний, а также представили предметы из Immortal Treasure, анонсировали летний ивент и ряд других функций.

Общество Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова. 448

Экономика Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото Аналитики банка считают, что доллар в случае массовой девальвации мировых валют пострадает в последнюю очередь, и это логично, но все-таки указывают клиентам на золото, а не на доллар в качестве главного актива, чья ценность в этом неприятном сценарии будет поддерживаться на высоком уровне. 14

Экономика Риски туристов могут остаться без коммерческого страхования Нынешнее страхование ответственности туроператоров предполагается дополнить созданием профильного общества взаимного страхования (ОВС), которому, как уверяют авторы идеи, не грозит ни кризис доверия участников туррынка к страховщикам, ни отказ страховщиков нести риски отрасли.