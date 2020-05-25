Коронавирус
Экспресс газетаИспания отменяет карантин для туристов
Испания, оказавшаяся среди наиболее пострадавших от коронавируса государств, продолжает ослаблять карантинные меры по мере отступления эпидемии. Кабинет министров принял решение отменить обязательный двухнедельный карантин для въезжающих в страну, который был введен 12 мая.
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Общество
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости 12:11
Политика
Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции.
РБК 05:18
Здоровье
Врач Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы
Российский доктор и телеведущий Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:17
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Происшествия
Ураган обрушился на Екатеринбург
На Екатеринбург обрушился ураган.
РЕН ТВ 09:18
Футбол
Месси признан лучшим игроком в истории финалов Лиги чемпионов в XXI веке
Топ возглавил нападающий «Барселоны» Лионель Месси, лучшим выступление которого был отмечен финал лучшего футбольного турнира Европы сезона-2010/11, в котором «Барселона» выиграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. Аргентинец забил решающий второй гол «Барсы» на 54-й минуте.
Metaratings 13:44
Футбол
Переехавший в США бывший футболист сборной России рассказал о сумасшедших ценах
Lenta.ru 13:52
Общество
Названы новые даты проведения самого массового ЕГЭ
Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля.
Lenta.ru 13:11
Общество
ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
RT на русском 12:52
Авто
У компактвэна Fiat 500L не будет преемника
Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения.
Car.ru 14:07
Общество
Песков сообщил о своей выписке из больницы
RT на русском 10:45
Общество
Обвинение попросило 18 лет колонии Полу Уилану
Прокурор запросил 18 лет колонии для гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, заявил «Интерфаксу» его адвокат Владимир Жеребенков.
Ведомости 08:27
Общество
Власти Москвы заявили, что открывать рестораны в городе пока рано
В Москве еще не пришло время для открытия предприятий общественного питания, сообщил в понедельник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Интерфакс 14:15
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
В России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня
Правительство РФ начнет поэтапное снятие ограничений для внутреннего туризма с 1 июня, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 11:09
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
Происшествия
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел
Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса.
Известия 10:37
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
Футбол
ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКА
Напомним, после 22 туров российской Премьер-лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирного зачета, записав в свой актив 36 очков.
Vprognoze.ru 06:58
Киберспорт
Всем подписчикам PS Plus раздадут «Call of Duty: WWII»
Компания «Sony» решила порадовать своих подписчиков и объявила о раздаче легендарной «Call of Duty: WWII».
ГЛАС.RU 13:31
Экономика
Путин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор
Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.
Российская газета 06:42
Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Режим самоизоляции в Москве планируют продлить до середины июня
Режим самоизоляции в Москве планируют продлить после 31 мая и снять в середине июня.
Плюс один +1 12:13