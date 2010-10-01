Футбол
Спорт-ЭкспрессИспания победила Румынию, Швеция разгромила Фарерские острова
Сборная Испании в матче отборочного турнира Евро-2020 группы F благодаря голам Серхио Рамоса и Пако Алькасера обыграла команду Румынии — 2:1. В еще одном матче сборная Швеции разгромила команду Фарерских островов — 4:0. Дубль оформил Александер Исак, также отличились Виктор Линделеф и Робин Куайсон.
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Китайские власти используют незаконные задержания граждан в качестве инструмента по достижению своих целей, в том числе и политических, с таким заявлением выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
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Выселенный на улицу российский онкобольной отказался от жилья
Lenta.ru вчера в 09:56
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Выявить наличие калия в атмосфере отдаленной экзопланеты ученым удалось с помощью использования спектроскопии высокого разрешения через Большой бинокулярный телескоп в Аризоне (США).
Дни24 вчера в 09:40
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Коммерсантъ 13:32
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Второй день фестиваля «Мост» собрал около 1 тыс. зрителей
Второй день Международного кинофестиваля "Мост" (Film Festival Most), большей частью полностью посвященный детскому кинематографу и мультипликации, собрал около 1 тыс. зрителей.
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Политика
«Наблюдатели Петербурга» заявили о подготовке фальсификаций на выборах
«Наблюдатели Петербурга» утверждают, что на грядущих выборах готовятся вбросы и фальсификации.
Поребрик.Медиа 10:50
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"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
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Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
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Политика
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Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
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Панарин не исключил переезда в США после окончания карьеры
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» заявил, что хотел бы остаться в США после завершения игровой карьеры.
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