Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессИспания победила Румынию, Швеция разгромила Фарерские острова

Сборная Испании в матче отборочного турнира Евро-2020 группы F благодаря голам Серхио Рамоса и Пако Алькасера обыграла команду Румынии — 2:1. В еще одном матче сборная Швеции разгромила команду Фарерских островов — 4:0. Дубль оформил Александер Исак, также отличились Виктор Линделеф и Робин Куайсон.
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Румыния дала бой Испании, финны продлили победную серию. Главное из квалификации Евро-2020

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Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
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