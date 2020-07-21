Финансы

РИА НовостиРИА НовостиИспания получит 140 млрд евро из фонда восстановления экономики ЕС

Испания получит 140 миллиардов из фонда восстановления экономики Европы, который был согласован на саммите ЕС в Брюсселе, заявил премьер страны Педро Санчес.
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Испания получит 140 млрд евро из фонда восстановления экономики ЕС

РИА Новости05:04

Стала известна сумма будущей помощи Евросоюза Словакии

Евразия Daily04:46

Испания получит €140 млрд из фонда восстановления экономики ЕС после пандемии

ТАСС01:59

Испания получит 140 млрд из фонда восстановления экономики ЕС

ИА Красная Весна03:34
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Происшествия

В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

В центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
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Здоровье

В России пятый день снижается число заболевших коронавирусом

За последние сутки зафиксировано 5 842 новых случаев заболевания коронавирусом в России.
URA.Ru 03:48
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
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Шоу-бизнес

Автор песни «Доля воровская» скончался в Лос-Анджелесе

Легенда кавказского шансона певец Бока (Борис Давидян) умер в Лос-Анджелесе. Новость появилась 21 июля в Facebook журналиста Ваге Казаряна.
Известия 04:42
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
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Общество

Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 04:04
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Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина подала иск к Алибасову из-за квартиры в Новой Москве

iReactor вчера в 13:30
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Политика

Кадыров пригласил Помпео посетить Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в республику после того, как американский Госдеп включил чеченского лидера в "черный список".
Газета.Ru 04:14
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Политика

Минздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса

В Минздраве поспорили с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Lenta.ru 04:22
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Футбол

«Спартак» победит «Рубин» в последнем туре РПЛ 22 июля

Матч 30-го тура РПЛ «Рубин» - «Спартак» начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 03:26
Армия и оружие

Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии

Российская газета 03:34
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Шоу-бизнес

Пригожин объяснил призыв Бузовой к легализации однополых браков

Взгляд.ру 04:50
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Политика

В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 05:11
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Общество

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался в реанимации

С 1998 года стал известен широкой публике, как бессменный ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ.
U74.Ru 00:01
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Общество

В Краснодаре из-за ливня затруднено движение трамваев и троллейбусов

Движение общественного транспорта затруднено в Краснодаре из-за начавшегося рано утром ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
ТАСС 02:38
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
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Общество

В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса".
Российская газета 04:56
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Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А

"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:48
Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
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Космос

В Японии изучили упавший на город Нарасино метеорит

REGNUM вчера в 04:13
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Экономика

Акционеры Qiwi хотят продать 6,8 млн ADS компании в рамках SPO

Акционеры платежного сервиса Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS), сообщила компания.
ПРАЙМ 02:31
Шоу-бизнес

Крестный отец Ефремова считает, что его нельзя считать преступником

CT news 04:32
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Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
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Гаджеты

Раскрыта дата выхода оболочки EMUI 11 для смартфонов Huawei и Honor

Стала известна дата выхода для пользователей смартфонов Huawei и Honor финальной версии фирменной прошивки EMUI 11.
Актуальные Новости 03:38
Политика

Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, назвал условие, при котором она возможна.
РИА Новости 04:20
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Происшествия

В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка

Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета 04:09
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
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