Футбол

Sport24.ruSport24.ruИспания разгромила Румынию, Швеция обыграла Фареры

Испания — Румыния
5 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Фабиан Руис
8′
Серджи Бускетс
25′
Жерар Морено
33′
37′
Ионуц Неделчару
Жерар Морено
43′
Адриан Рус
45′+1′
56′
Флоринел Коман
Александру Митрицэ
Жерар Морено
Микель Ойарсабаль
56′
Серхио Рамос
Рауль Альбиоль
62′
65′
Разван Марин
Александру Чикалдау
Санти Касорла
Пако Алькасер
67′
73′
Янис Хаджи
Дан Нистор
Микель Ойарсабаль
90′+2′
Норвегия добыла выездную победу над Мальтой, а Швеция разгромила Фарерские острова. Весь матч отыграл полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон. Отметим, что Испания и Швеция заранее обеспечили себе участие в финальной части Евро-2020.
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