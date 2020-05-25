Коронавирус
Российская газетаИспания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов
Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране.
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Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
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Общество
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Предпосылки для быстрого восстановления международного туризма в мире отсутствуют, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова 25 мая на брифинге.
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Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
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Еще один человек погиб в городе Арамиль (Свердловская область).
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Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Sony как гром среди ясного неба объявила, что уже завтра подписчики PS Plus смогут загрузить Call of Duty: WWII.
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РБК 01:01
Политика
На Украине придумали способ «выбить» Россию из проектов США по космосу
Если Украина наладит производство ракетных двигателей, то Россию можно будет «выбить» из проектов США по космосу.
Известия 11:44
Общество
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Попова подчеркнула, что новые требования останутся надолго в целом.
Интерфакс 10:13
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
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Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
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Суд арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции»
Тверской районный суд заключил под стражу до 22 июля администратора канала "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
Российская газета 12:38
Фигурное катание
Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз была включена в Книгу рекордов Гиннесса.
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Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
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Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
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Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в области до 1 июня
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений по коронавирусу в регионе до следующего понедельника, 1 июня.
It`s My City 09:54
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Sony раскрыла цену и дату продаж Sony Xperia 1 II
Смартфон Sony Xperia 1 II был анонсирован еще в феврале, но теперь же компания Sony раскрыла цену устройства.
МИТ 05:37
Политика
Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского
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Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
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Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье
Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
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