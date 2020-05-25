Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаИспания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов

Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране.
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Испания отменит карантин для иностранных туристов с 1 июля

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Испания отменила карантинные меры для туристов

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РИА Новости08:46

Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов

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