Мадрид, 25 мая 2020, 16:51 — REGNUM Власти Испании приняли решение об отмене с 1 июля режима двухнедельного карантина для прибывающих в страну иностранных граждан, передаёт El Pais. Как сообщается, данный вопрос обсуждался на состоявшемся 25 мая межведомственном совещании в режиме видеоконференции.

Испания с 1 июля отменит карантин для иностранных туристов

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