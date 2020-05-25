Коронавирус

REGNUMREGNUMИспания с 1 июля отменит карантин для иностранных туристов

Мадрид, 25 мая 2020, 16:51 — REGNUM Власти Испании приняли решение об отмене с 1 июля режима двухнедельного карантина для прибывающих в страну иностранных граждан, передаёт El Pais. Как сообщается, данный вопрос обсуждался на состоявшемся 25 мая межведомственном совещании в режиме видеоконференции.
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Испания отменит карантин для иностранных туристов с 1 июля

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Обновленный Geely Jiaji на базе Volvo поступил в продажу

Компания Geely объявила старт продаж обновлённого минивэна Geely Jiaji, который был разработан совместно со специалистами Volvo.
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