Коронавирус
КоммерсантъИспания с июля начнет принимать иностранных туристов
Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства Педро Санчес. Он также сообщил, что с 26 мая будет объявлен десятидневный общенациональный траур по жертвам пандемии коронавируса COVID-19.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:28, Ашберн
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:28, Ашберн
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»
Газета.Ru вчера в 09:04
Происшествия
В Приморье умер еще один пациент с COVID-19
Еще один человек с коронавирусом умер в Приморье за минувшие сутки, общее число возросло до 15, сообщает правительство региона.
РИА Новости 00:08
Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы.
Комсомольская правда вчера в 09:22
Здоровье
В уральские больницы поступят новые аппараты ИВЛ. Гуманитарный груз уже в Кольцово
Средства на покупку партии гуманитарного груза, приобретенного Фондом святой Екатерины, выделили генеральный директор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин.
URA.Ru 00:13
Армия и оружие
Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии
Lenta.ru вчера в 16:52
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре
Коммерсантъ вчера в 23:32
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости вчера в 04:35
Политика
Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы
Вести.Ru вчера в 22:12
Технологии
Рыбная диета предотвращает появление болезней сердца
Evo-rus.com вчера в 06:09
Игры
Вышел обновленный шутер Saints Row The Third Remastered
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в сети появился обновленный шутер Saints Row The Third Remastered.
Piter.tv 22 мая в 13:51
Здоровье
Кузбасские больницы возвращаются к обычному режиму работы
На третьем этапе все медицинские учреждения начнут работать в том же режиме, что и до пандемии.
Сибдепо вчера в 05:48
Политика
Генсек ООН приветствует перемирие в Афганистане
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует объявленное перемирие в Афганистане по случаю праздника разговения Ид аль-Фитр, сообщил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
РИА Новости вчера в 23:11
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
Общество
Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни
Анабасы из Китая пытаются найти подходящий водоем для жизни. Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни.
Piter.tv 22 мая в 04:24
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заболели за сутки 84 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 22 мая выявлено 84 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 22 мая в 02:04
Здоровье
Ещё три человека скончались за сутки от коронавируса в Забайкалье
За сутки в Забайкальском крае было зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусом, ещё три человека умерли от болезни.
Zabnews.ru 21 мая в 23:32
Политика
Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения
Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
REGNUM 21 мая в 06:28
Экономика
Пекин отказался от целевого показателя роста ВВП на 2020 год
Все с нетерпением ждут доклада премьера Госсовета КНР (премьер-министра) Ли Кэцяна, который должен рассказать о результатах работы правительства в прошлом году и плане социально-экономического развития КНР в 2020 году.
Expert.ru 22 мая в 04:31
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
В американском штате Нью-Йорк почти у ста детей выявили похожий на болезнь Кавасаки воспалительный синдром, предположительно связанный с коронавирусом.
Lenta.ru 00:16
Общество
В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве
Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца.
Известия вчера в 11:57
Здоровье
Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1100
За минувшие сутки выявили ещё 34 новых заражённых. Накануне было 1090 случаев заражения COVID-19, на утро 22 мая их число выросло до 1124.
Байкал-Daily 21 мая в 21:29
Игры
Раскрыты отличия PlayStation 5 от PlayStation 4
Lenta.ru 22 мая в 11:54
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»
В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews 21 мая в 05:05
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
RT на русском вчера в 04:47
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС вчера в 04:27
Гаджеты
Пользователи пожаловались на работу смартфонов Samsung
Пользователи некоторых моделей смартфонов Samsung столкнулись с проблемами в работе гаджетов. Об этом сообщили в социальной сети Weibo.
NewInform вчера в 07:33
Здоровье
Названа повышающая риск смерти от коронавируса болезнь
Чащe других послe заражения коронавирусной инфекцией умирают пациенты c хроническими заболеваниями печени, в частности циррозом.
Известия вчера в 17:30