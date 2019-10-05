Сборная Испании на последних минутах упустила победу в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 с национальной командой Норвегии. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче в начале второго тайма открыла Испания, на 47-й минуте отличился Сауль.

Испания упустила победу над Норвегией в матче отбора Евро-2020

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