Вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире Первого канала, что страна не будет поставлять на мировые рынки нефть, в случае если обсуждаемые странами G7 ограничения на ее цену окажутся ниже затрат на добычу.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс вместе с экс-главой Минфина Риши Сунаком вышла в финальный раунд борьбы за кресло премьера Британии, обогнав с небольшим отрывом замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.