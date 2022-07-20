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Испания выступила против предложения ЕК сократить потребление газа на 15%

Испания выступает против инициативы Еврокомиссии, предложившей странам ЕС снизить спрос на газ на 15 процентов, заявила вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера.
РИА Новости
Рибера заверила, что "испанские семьи не пострадают из-за отключения газа или электричества в своих домах".
ТАСС
"Испания выступает против навязывания требований, которые превышают ту часть обязательств, которые к нам относятся", цитирует заявление вице-премьера издание Independiente.
Комсомольская правда
В среду ЕК опубликовала документ, в котором говорится, что страны ЕС должны к концу сентября представить планы добровольного сокращения потребления газа на 15% на период до 31 марта 2023 года.
ТАСС

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