Будьте в Плюсе

Испания выступила против предложения ЕК сократить потребление газа на 15%

Испания выступает против инициативы Еврокомиссии, предложившей странам ЕС снизить спрос на газ на 15 процентов, заявила вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера.
РИА Новости
Рибера заверила, что "испанские семьи не пострадают из-за отключения газа или электричества в своих домах".
ТАСС
"Испания выступает против навязывания требований, которые превышают ту часть обязательств, которые к нам относятся", цитирует заявление вице-премьера издание Independiente.
Комсомольская правда
В среду ЕК опубликовала документ, в котором говорится, что страны ЕС должны к концу сентября представить планы добровольного сокращения потребления газа на 15% на период до 31 марта 2023 года.
ТАСС

Подробнее о событии

Испания выступила против предложения ЕК сократить потребление газа на 15%
РБКвчера в 14:34
Правительство Испании не поддержало предложение ЕК сократить потребление газа
Московский Комсомолецвчера в 13:41
Испания не поддерживает идею ЕК по сокращению потребления газа на 15%
ТАССвчера в 13:05
Испанский министр Рибера раскритиковала идею Еврокомиссии о снижении спроса на газ на 15%
РИА Новостивчера в 13:22
В Испании не поддержали предложение Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%
RT на русскомвчера в 13:00
Испания не поддержала предложение ЕК о добровольной экономии газа
Взгляд.рувчера в 12:59
Вице-премьер Испании: страна не поддерживает идею ЕК по сокращению потребления газа на 15%
Газета.Ruвчера в 13:30

Интересное

Дональд Трамп с семьей проводили в последний путь его первую жену Ивану

Трамп приехал на прощание с женой Меланией и детьми. Дети Иваны также прибыли на похороны.
CT newsвчера в 15:53

Торговая организация Южной Америки МЕРКОСУР отказалась вести диалог с Зеленским

Южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР не будет вести диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским и не даст ему выступить на саммите, который идет в эти дни в городе Луке, заявил заместитель министра иностранных дел Парагвая Рауль Кано.
РИА Новостивчера в 15:34

Новак заявил, что РФ не будет поставлять нефть при установлении цены ниже затрат на добычу

Вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире Первого канала, что страна не будет поставлять на мировые рынки нефть, в случае если обсуждаемые странами G7 ограничения на ее цену окажутся ниже затрат на добычу.
Газета.Ruвчера в 15:27

В Киеве сообщили, что украинское зерно будут вывозить из трех портов

Зерно с территории Украины будут экспортировать через три порта — «Одесса», «Южный» и «Черноморск», сообщил изданию «Суспільне Новини» народный депутат Верховной рады, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров.
РБКвчера в 16:34

Байден заявил, что у него рак из-за последствий загрязнения окружающей среды

Президент США Джо Байден заявил в среду, что у него появился рак в связи с загрязнением окружающей среды в регионе, где он провел свое детство.
ТАССвчера в 16:16

IKEA объяснила уничтожение сковород в Петербурге

«В случае отзыва или поступления некондиционного товара партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи», — пояснили в IKEA, комментируя опубликованное «Фонтанкой» видео, где сотрудник компании разбивает и выбрасывает в мусорный контейнер сковороды в петербургском районе Кудрово.
РБКвчера в 11:46

Леонид Якубович назвал снятие с эфира Первого канала шоу «Вечерний Ургант» ошибкой

Телеведущий Леонид Якубович прокомментировал снятие с эфира Первого канала шоу «Вечерний Ургант».
Lenta.ruвчера в 12:40

Сбербанк: мошенники начали звонить от имени сотовых операторов

Мошенники начали чаще звонить россиянам от имени сотовых операторов и заявлять о подключении к их номеру разных услуг.
Газета.Ruвчера в 04:58

Актер Андрей Соколов считает катастрофой влияние зарубежной культуры на детей из РФ

Российский актер и режиссер, народный артист РФ Андрей Соколов заявил, что современные дети в стране не знают русских героев, передают «Известия».
FBM.ruвчера в 10:28

Госдеп США надеется на возобновление работы «Северного потока — 1»

Вашингтон рассчитывает на запуск газопровода «Северный поток — 1» как способ избежать энергетический кризис в Европе в краткосрочной перспективе.
Известиявчера в 15:27