Южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР не будет вести диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским и не даст ему выступить на саммите, который идет в эти дни в городе Луке, заявил заместитель министра иностранных дел Парагвая Рауль Кано.
Вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире Первого канала, что страна не будет поставлять на мировые рынки нефть, в случае если обсуждаемые странами G7 ограничения на ее цену окажутся ниже затрат на добычу.
Зерно с территории Украины будут экспортировать через три порта — «Одесса», «Южный» и «Черноморск», сообщил изданию «Суспільне Новини» народный депутат Верховной рады, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров.
«В случае отзыва или поступления некондиционного товара партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи», — пояснили в IKEA, комментируя опубликованное «Фонтанкой» видео, где сотрудник компании разбивает и выбрасывает в мусорный контейнер сковороды в петербургском районе Кудрово.