Экономика

КомпанияКомпанияИспанская Repsol передумала участвовать в проекте «Газпром нефти»

2 фото
Крупнейшая нефтегазовая компания в Испании и Латинской Америке Repsol уведомила «Газпром нефть», что не будет участником планируемого совместного предприятия на полуострове Гыдан. Причиной стали текущие экономические условия.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Испанская Repsol передумала участвовать в проекте «Газпром нефти»

Компания17:06

Испанская компания отказалась от сотрудничества с «Газпромом»

Lenta.ru12:10

Испанская Repsol отказалась от сотрудничества с «Газпром нефтью» и Shell на полуострове Гыдан

Взгляд.ру11:37

Испанская Repsol передумала участвовать в проекте на полуострове Гыдан

Интерфакс09:58

«Газпром» планирует отчуждение доли «Газпром нефти» в «АСБ ГЕО» в пользу испанской Repsol

ПРАЙМ02:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 18:04, Ашберн
Политика

В Чечне заявили, что Кадыров здоров

Газета.Ru 16:34
144
Происшествия

Сожитель забил до смерти мать пятерых детей в Петербурге

Пятый канал 13:51
61
Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
1,4K
Космос

Компания «Космокурс» разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель

Ореанда-Новости вчера в 09:16
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
2,8K
Общество

Махачкалу закроют из-за коронавируса

Lenta.ru 11:45
23
Политика

США внесли в санкционный список 24 китайские организации

Министерство торговли Соединенных Штатов добавило 24 китайские организации в черный список за деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности США.
Известия 17:20
1
Футбол

Кике Сетьен: «Хотел бы тренировать Неймара»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен сказал, что был бы рад поработать с форвардом «ПСЖ» Неймаром.
Sports.ru 17:33
Общество

Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг

Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
189
Кино

Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»

Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна 12:02
6
Происшествия

Пожар в больнице в Татарстане, где погибли два человека, потушили

ТАСС 17:30
4
Футбол

Футболист Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Как сообщается на сайте клуба, положительный тест на COVID-19 сдал форвард Павел Погребняк.
Vprognoze.ru 04:56
55
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о состоянии Бориса Моисеева

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о том, как чувствует себя перенесший ранее инсульт Борис Моисеев.
Аргументы недели вчера в 09:59
27
Здоровье

Московские больницы окажут плановую помощь по временному стандарту

Как пояснили в пресс-службе мэра, москвичи, получившие направление на госпитализацию до введения ограничений, смогут получить стационарную помощь без переоформления документов и сдачи новых анализов.
ТВ Центр 13:03
3
Энергетика

Украина резко снизила цены на газ для населения

Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 13:55
1
Культура

Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru вчера в 23:53
64
Здоровье

«Десять масок на троих»: врачей районных больниц бросают на передовую эпидемии без внятного плана действий

Первые сообщения в проект «Синдиката-100» «Скорая журналистская помощь», созданный для контроля обеспеченности медиков средствами защиты для борьбы с коронавирусом, поступили от врачей и фельдшеров районных медучреждений.
ТВК 02:00
2
Шоу-бизнес

Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым

Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
15
Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 08:57
61
Футбол

«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби

Bookmaker-ratings.ru 16:21
Экономика

«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей

Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:05
1,2K
Футбол

Канте боится играть в футбол из-за коронавируса

ProstoProSport 14:45
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
456
Армия и оружие

В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»

Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
11
Единоборства

Гаджиев поддержал бойца Хаитова, заявившего, что ЛГБТ «хуже собак»

Известный промоутер Камил Гаджиев поддержал бойца смешанных единоборств из Казахстана Куата Хамитова, который оскорбил представителей представителей ЛГБТ-сообщество.
Чемпионат 17:46
Гаджеты

Ранняя сборка iOS 14 утекла в Интернет ещё в феврале этого года

Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года».
3DNews 17:25
Общество

Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку

Афиша Daily 03:05
1
Наука

Опубликована первая карта «зеленого снега» в Антарктиде

Исследователь Эндрю Грей, который принимал участие в составлении карты "зеленого снега", заявил, что данное явление особо заметно в местах обитания птиц и млекопитающих.
NewInform вчера в 06:58
9
Политика

Путин назвал провокацией слухи о переходе на дистанционное образование

Президент России Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное.
Православие и Мир вчера в 08:25
334
Политика

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
1,3K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Repsol
Испанская компания
Крупнейшая нефтегазовая компания в Испании и Латинской Америке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Газпром нефть
Российская компания
Российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности - разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Входит в ТОП-3 российских нефтяных компаний по объёмам добычи и переработки нефти, является одним из лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное