Испанская компания Repsol уведомила "Газпром нефть", что не готова в текущих экономических условиях участвовать в освоении нового поискового кластера на полуострове Гыдан. Там планировалось создать совместное предприятие для освоения Лескинского и Пухуцяяхского лицензионных участков.

с чего всё началось

Крупнейшая нефтегазовая компания в Испании и Латинской Америке Repsol уведомила «Газпром нефть», что не будет участником планируемого совместного предприятия на полуострове Гыдан. Причиной стали текущие экономические условия.

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