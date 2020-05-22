Энергетика
Lenta.ruИспанская компания отказалась от сотрудничества с «Газпромом»
В связи с пересмотром стратегии испанская компания Repsol отказалась от сотрудничества с «Газпромом» на Гыданском полуострове, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Газпром нефти».
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Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, как в молодости собирала бутылки и бычки с Цекало
По словам артистки, вместе с супругом Александром Цекало они жили в коммуналке без горячей воды и душа, собирали бутылки и бычки.
ФАН 15:50
Общество
Анна Попова: Россия вышла на плато по коронавирусу
22.05.2020 Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщила 22 мая, что распространение коронавируса в России вышло на плато.
Портал Поиск 10:17
Энергетика
Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru 12:15
Футбол
Семин отказался комментировать интервью гендиректора «Локомотива»
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин отказался комментировать интервью генерального директора "железнодорожников" Василия Кикнадзе.
РИА Новости 05:40
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru 12:38
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия 10:52
Футбол
Суд отклонил апелляции трех клубов на досрочное завершение Лиги 1
Судья Административного суда в порядке упрощенного производства отклонил апелляции "Лиона", "Амьена" и "Тулузы" на решение Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) досрочно завершить чемпионат страны, сообщается на сайте LFP.
РИА Новости 14:42
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Происшествия
В Петербурге сожитель забил до смерти мать пятерых детей
Форпост Северо-Запад 14:59
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 16:31
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:49
Общество
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru 14:38
Общество
Рассерженный Михалков ответил матом на критику его передачи
Народный артист РСФСР агрессивно отреагировал на критику нового выпуска его передачи «Бесогон ТВ» на YouTube.
Слово и Дело 10:51
Общество
Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
РИА Новости 14:36
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не хочет дальше жить из-за смерти сына
Privet-Rostov.ru 11:18
Политика
Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»
Белорусской армии необходимо мощное ракетное вооружение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, побывавший в пятницу на полигоне неподалеку от Минска.
РБК 06:49
Общество
Ракова: пик заболеваемости по коронавирусу в Москве пришёлся на апрель
Пик заболеваемости по коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве пришёлся на апрель.
RT на русском 14:05
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Армия и оружие
Толпа в космосе: на орбиту запланирован запуск десятков тысяч спутников
В настоящее время на Земле вращается около 2200 спутников, но телекоммуникационные компании регулярно запускают десятки новых спутников в погоне за предоставлением высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет на всей планете.
AstroNews.ru 20 мая в 07:59
Армия и оружие
Швыткин пообещал зеркальный ответ на учения НАТО у российских границ
Зеркальный ответ России В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин убежден, что учения НАТО в Латвии носят наступательно-агрессивный характер.
ФАН 06:32
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на замену очному.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 07:29
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru вчера в 15:24
Хоккей
Задоров: понимаю, зачем Свечников подрался с Овечкиным. Я бы сам с ним зарубился
Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров поделился своим мнением о форварде «Каролины Харрикейнз» Андрее Свечникове.
Чемпионат 15:49
Происшествия
Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта
Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 11:12
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат вчера в 07:00