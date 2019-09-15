Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная Испании хочет натурализовать 16-летнего вингера «Барселоны»

Федерация футбола Испании работает над тем, чтобы натурализовать 16-летнего игрока каталонской "Барселоны" Ансу Фати, сообщает Marca. Родиной вингера является Гвинея-Бисау, однако футболист уже долгое время проживает в Испании.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Испании хотят натурализовать 16-летнего Фати из «Барселоны» для игры за сборную

Спорт-Экспресс02:15

Сборная Испании хочет натурализовать 16-летнего Фати, забившего два мяча за «Барселону»

Sport24.ruвчера в 17:40

Тренер сборной Испании Морено: «Федерация работает над тем, чтобы Фати играл в нашей команде»

Sports.ruвчера в 17:45

Морено: федерация работает над тем, чтобы Фати выступал за сборную Испании

Чемпионатвчера в 21:55

Испанская федерация работает над натурализацией Фати

Евро-футбол.рувчера в 17:46

В Испании хотят натурализовать 16-летнего Фати

ProstoProSportвчера в 17:54

Тренер сборной Испании Морено: «Федерация работает, чтобы Фати выступал за нашу команду»

Бомбардир.рувчера в 18:01
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 07:11, Вашингтон
Общество

В Кемерове на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли Парк Ангелов

Российская газета 06:21
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Политика

В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Политика

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за высказывания Мединского

Российский посол в Чехии Александр Змеевский был вызван в МИД республики из-за высказывания министра культуры РФ Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
Life.ru 13 сентября в 20:12
Наука

Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти

МедиаПоток вчера в 07:01
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Российская газета вчера в 01:05
Общество

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке

Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".
Интерфакс вчера в 02:54
Шоу-бизнес

Медикаментозный сон Анастасии Заворотнюк перешел в глубокую кому

Регион online 06:15
Шоу-бизнес

Волочкова показала танец, который готовила к свадьбе Собчак

Балерина Анастасия Волочкова показала, как репетировала танец "умирающего лебедя" к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
РЕН ТВ вчера в 09:51
Религия

В РПЦ назвали зарплаты священников

Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости вчера в 14:34
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 13 сентября в 09:00
Происшествия

В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры

По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.
Российская газета 04:31
Общество

В Италии пообещали 700 евро в месяц за переезд в южную провинцию

Размер предлагаемого пособия переезжающим гражданам составляет 700 евро, выплачиваться они будут ежемесячно в течение трёх лет.
Discover24 13 сентября в 06:41
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Происшествия

В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме

В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме. В результате инцидента никто не пострадал.
RT на русском 06:05
Футбол

Субашич тренируется с ограничениями перед матчем «Монако» с «Марселем»

Пеллегри, Губбельс, Йоветич продолжают лечение, а Субашич и Хенрикс тренируются с ограничениями.
Bobsoccer 13 сентября в 06:37
Общество

Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

РБК вчера в 23:59
Авто

80-летний лимузин ЗИС продают в Новосибирске за 75 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу раритетный семиместный лимузин ЗИС-101 1938 года выпуска.
Автоновости дня 04:49
Наука

Новый автомобильный детектор обнаруживает скрытые под асфальтом мины по вибрации

Для обнаружения мин детектор используется в сочетании с источником волн. Из-за них грунт начинает вибрировать.
Ferra вчера в 08:42
Политика

Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря

Коммерсантъ вчера в 05:07
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Политика

Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе

Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.
Мойка78 вчера в 23:57
Происшествия

В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем

Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
РИА Новости 02:31
Космос

На планете за пределами Солнечной системы обнаружен водяной пар

МИР 24 12 сентября в 00:12
Происшествия

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона радикалов

Слезоточивый газ был применен гонконгскими полицейскими против радикальных протестующих на незаконной акции, 15 сентября сообщает местное телевидение Гонконга.
Красная весна 06:58
Здоровье

Роспотребнадзор запустит систему мониторинга питания в пяти регионах

15 сентября в России стартует проведение мониторинга питания в пяти российских регионах.
Российская газета 03:37
Политика

Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

РБК 13 сентября в 09:36
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Актер Станислав Садальский показал свою переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая сейчас находится в больнице.
Петербургский дневник 03:13
Космос

В России соберут робота для открытого космоса

ТК Звезда 11 сентября в 18:33
Единоборства

Гэтжи нокаутировал Серроне на турнире UFC в Ванкувере

Бой завершился в конце первого раунда. Гэтжи нанёс Серроне мощный правый боковой удар и добил его, после чего рефери остановил поединок.
RT на русском 01:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное