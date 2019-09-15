Футбол
Газета.RuСборная Испании хочет натурализовать 16-летнего вингера «Барселоны»
Федерация футбола Испании работает над тем, чтобы натурализовать 16-летнего игрока каталонской "Барселоны" Ансу Фати, сообщает Marca. Родиной вингера является Гвинея-Бисау, однако футболист уже долгое время проживает в Испании.
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Сборная Испании хочет натурализовать 16-летнего Фати, забившего два мяча за «Барселону»
Sport24.ruвчера в 17:40
Тренер сборной Испании Морено: «Федерация работает, чтобы Фати выступал за нашу команду»
Бомбардир.рувчера в 18:01
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