Футбол
Евро-футбол.руИспанская федерация работает над натурализацией Фати
Федерация работает над тем, чтобы Ансу Фати выступал за сборную Испании, дальше всё будет зависеть от решения самого футболиста. Федерация работает над тем, чтобы иметь в составе национальной команды лучших игроков.
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Сборная Испании хочет натурализовать 16-летнего Фати, забившего два мяча за «Барселону»
Sport24.ruвчера в 17:40
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:58, Вашингтон
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Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
ФАН вчера в 03:18
Экономика
Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд
Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
РБК вчера в 09:24
Политика
Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.
РИА Новости 13:45
Футбол
Владимир Быстров: «Я бы и 5 миллионов за Крала не дал»
Спорт-Экспресс вчера в 18:01
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Политика
Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК 12 сентября в 22:20
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Армия и оружие
Пистолет «Удав» прошел войсковые испытания
Источник в ОПК сообщает, что новейший российский пистолет "Удав", созданный Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения, успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию.
Pravda.Ru 12 сентября в 05:27
Шоу-бизнес
Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.
OAnews вчера в 19:11
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабль «Юма» ВМС США
Черноморский флот взял на сопровождение судно "Юма" ВМС США, сообщил Национальный центр управления обороной России.
РИА Новости 03:15
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Политика
Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил об отсутствии «Политбюро 2.0» и процедуры коллегиального принятия ближним кругом президента.
РБК 17:02
Происшествия
Жившая на свалке 12-летняя украинка родила ребенка
Уточняется, что украинка приехала из Закарпатской области и предположительно жила в цыганской общине.
Газета.Ru 17:01
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Футбол
Головин назвал отличие между чемпионатами России и Франции
Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что во французской Лиге 1 защитники быстрее, чем в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 17:47
Экономика
Стало известно, в каком регионе России больше всего платят за ЖКУ
Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости 17:33
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
В Харькове на площади Свободы прошел марш ЛГБТ-сообщества, куда пришли радикалы. Об этом сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 12:26
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье
Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 вчера в 13:00
Здоровье
Три дня в сентябре будут бушевать магнитные бури
Активность зафиксировала лаборатория рентгеновской астрономии солнца ФИАН, которая ведет непрерывный мониторинг.
Челнинские известия 07:25
Волейбол
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой
38-летняя волейболистка является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром Кубка мира и 11-кратной чемпионка России.
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Кардиолог назвал опасные для сна позы
Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru 16:04
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
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Авто
На автошоу во Франкфурте марка Hongqi показала две новинки
На франкфуртском автосалоне состоялась презентация электрического кроссовера Hongqi E115 и прототипа гибридного суперкара S9.
Car.ru 00:04
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Вышел новый трейлер фильма «Ле-Ман’66»
Компания Энцо Феррари фактически считала Ле-Ман своей вотчиной, однако энтузиастам под руководством легендарного конструктора Кэролла Шелби удалось невозможное.
F1news.ru 14:33
Культура
На Первом канале стартует 2-й сезон шоу «Голос 60+»
Вокруг ТВ 12 сентября в 09:56
Происшествия
Шумахер завершил курс лечения в Париже и покинул Францию
Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер, который на нынешней неделе прошел курс лечения в одной из парижских клиник, покинул Францию.
Российская газета 10:45
Здоровье
Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга
Хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения, онемение конечностей могут быть признаками рака головного мозга и поводом для обращения к специалистам.
БИЗНЕС Online вчера в 16:50
Происшествия
Заминированный автомобиль взорвался на севере Сирии
На севере Сирии возле одной из больниц взлетел на воздух заминированный автомобиль.
REGNUM 13:55
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Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
МИР 24 13 сентября в 11:14
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Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов
На основе нового рейтинга потребители на официальном сайте Роскачества могут ознакомиться с лучшими устройствами и определится, какое именно больше подойдёт конкретно им. В новом рейтинге список возглавили три модели от компании Samsung, а это модели Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.
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