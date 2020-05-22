В связи с пересмотром стратегии испанская компания Repsol отказалась от сотрудничества с «Газпромом» на Гыданском полуострове, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Газпром нефти».

Испанская компания отказалась от сотрудничества с «Газпромом»

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