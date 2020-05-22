Экономика
Lenta.ruИспанская компания отказалась от сотрудничества с «Газпромом»
В связи с пересмотром стратегии испанская компания Repsol отказалась от сотрудничества с «Газпромом» на Гыданском полуострове, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Газпром нефти».
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Происшествия
Появились видео с места крушения самолета в Пакистане
РИА Новости 06:46
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Шоу-бизнес
Давид Манукян вступился за Бузову и ответил на критику клипа «Журавли»
Совместное творчество звездной пары в клипе "Журавли", выпущенном к 9 мая, зрители не оценили.
SM News 07:14
Общество
Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию
По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
Биатлон
Касперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии
Задача была объединить сборную, а не наоборот, поскольку так мы продолжали бы расходовать лишние деньги.
Vprognoze.ru вчера в 09:12
Политика
НАТО назвало условия для возвращения США в Договор по открытому небу
В заявлении НАТО, распространенном 22 мая, говорится о том, что в обмен на это США могут "пересмотреть вопрос" о своем выходе из Договора по открытому небу.
РЕН ТВ 13:13
Общество
Попова: в России удалось срезать пик эпидемии коронавируса
Суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России даже на пике была одной из самых низких в мире, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке.
Будущее России. Национальные проекты 08:32
Политика
Порошенко обвиняют в незаконном вывозе картин великих художников
Уголовное дело открыто по факту незаконного вывоза из Украины без прохождения таможенного контроля 43 картин великих русских художников, предположительно, таких как Иван Айвазовский, Илья Репин, Василий Суриков, Исаак Левитан, Александр Бенуа, Василий Верещагин.
Российская газета 12:24
Общество
Собянин заявил о необходимости сохранения пропусков в Москве
На май в Москве придется самый сложный период борьбы с коронавирусом, пока в городе необходимо сохранить пропускной режим и другие ограничения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 22 мая.
Известия 08:40
Футбол
Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня
Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Аргументы и Факты 08:29
Здоровье
Ольга Кожанова: «Увеличивается форма внебольничной пневмонии»
Больше половины нарушений, связанных с ограничительными мероприятиями по недопущению распространения коронавирусной инфекции, встречаются на предприятий в сфере пищевой торговли- 68%.
Общественное мнение 12:08
Общество
Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама
Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза-байрама, сообщил глава города Салман Дадаев.
РИА Новости 11:19
Общество
Очаг заражения выявлен среди силовых структур Мурманска
В пятницу, 22 мая региональный оперштаб сообщил о выявлении крупного очага заражения в одной из силовых структур Мурманска.
Kursk.com 10:50
Шоу-бизнес
Тарзан возмутился, что артистам не помогают, как пенсионерам
Пока у Сергея и Наташи Королёвой есть деньги, но Глушко даже боится представить, когда он с женой сможет вернуться к активной работе, ведь массовые мероприятия разрешат в самую последнюю очередь.
Paparazzi.ru 01:16
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия 10:52
Происшествия
Пятеро детей сутки пробыли с забитой до смерти матерью и вышли к соседям за едой
В Санкт-Петербурге пятеро детей почти сутки наблюдали, как их мать умирает после избиения сожителем.
Lenta.ru 13:20
Здоровье
В Ярославской области умерли 109 пациентов с коронавирусом
По словам Анатолия Гулина, с 1 марта и по сегодняшний день во всех лечебных учреждениях региона, работающих с коронавирусом, скончались 109 человек.
ЯрNews 09:42
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Политика
Путин назвал точную дату выхода России из карантина
Впервые обозначено время, когда Россия выйдет из карантина по коронавирусу — к 29 июня.
URA.Ru вчера в 12:09
Происшествия
На Украине завершили расследование дела Шеремета
Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.
Lenta.ru 12:53
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Экономика
В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты
Денежный штраф в размере до 2 млн руб. и лишение свободы сроком до 7 лет за незаконный оборот криптовалют и активов предложили ввести в УК РФ депутаты Госдумы РФ, 21 мая сообщает РБК.
ИА Красная Весна вчера в 03:03
Здоровье
Наказание за несоблюдение масочного режима ужесточат в Алтайском крае
Восемь протоколов уже составлено Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко во время заседания оперативного штаба рассказала об ужесточении наказания за несоблюдение масочного режима.
АМИТЕЛ 07:31
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Lenta.ru 11:47
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:22
Общество
Эксперты рассказали о правилах ухода за многоразовыми масками
Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
Известия 07:05
Общество
ВОЗ внесла вакцину МГУ от коронавируса в список перспективных
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от COVID-19, разработанную биологами Московского государственного университета (МГУ), в список перспективных вакцин от данной инфекции.
Национальная служба новостей 13:16
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре данных россиян
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о россиянах.
ТВК 11:26