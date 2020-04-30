Испанские фермеры и скотоводы из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса попросили Россию о помощи. Аграрии предложили Москве возобновить экспорт испанских сельхозпродуктов.

Политика Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. 8

Политика Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может. 481

Общество В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония. 62

Происшествия Уволившимся из Покровской больницы врачам оперативно нашли замену Четверым врачам-участникам обращения коллектива Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, заявили 30 апреля в комитете по здравоохранению Петербурга. 11

Общество Собянин: в борьбе с вирусом пройдена только четверть пути Москва в борьбе с коронавирусом COVID-19 не на середине пути, пройдено только четверть пути, заявил в эфире телеканала "Россия 24" мэр российской столицы Сергей Собянин. 23

Общество Илон Маск требует отменить карантин в США Основатель Tesla Илон Маск через свой микроблог в Twitter призывает американские власти отменить карантин в стране. 12

Общество Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям. 110

Общество Законы, которые вступают в силу с 1 мая В мае на территории Российской Федерации вступают в силу ряд законов.

Политика Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. 4,2K

Здоровье В Коми на одного выздоровевшего от коронавируса стало больше Фото Виктора Бобыря из архива БНК По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Коми, на сегодняшний день (28 апреля) лабораторно подтверждено 597 (+7) случаев заболевания COVID-19. 78

Здоровье Более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом Всего в больнице коронавирусом заболели 26 работников, среди них 10 врачей, остальные заразившиеся — медсестры и другие сотрудники коронавирусного стационара. 11

Общество Вахтовики перекрыли главную дорогу к Чаяндинскому месторождению Работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии вышли на несанкционированную акцию протеста и перекрыли стволовую дорогу, сообщает издания «ТайгаПост» и Ura.ru. 8

Общество 50 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки 50 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в России за сутки.

Игры Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд. 45

Космос Обнаруженная экзопланета свергает короля планетарной системы Кеплер-88 Используя инструмент Эшелле-спектрометра высокого разрешения на десятиметровом телескопе Keck I, ученые определили, что планета Kepler-88 d вращается вокруг своей звезды каждые четыре года, и ее орбита не круглая, а эллиптическая.

Политика Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии Соединенные Штаты надавили на Саудовскую Аравию для прекращения ценовой войны на рынке нефти с Россией, а президент Дональд Трамп выдвинул саудовским лидерам ультиматум, передает Reuters. 17

Технологии В WhatsApp появилась новая функция Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше. 10

Общество В Пензенской области вводится масочный режим «Для жителей Пензенской области становится обязательным масочный режим в общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений и в общественных местах», - написала Дина Черемушкина. 29

Общество Карантин ввели в Пикалево и Первомайском в Ленобласти Попасть на территорию Пикалево и Первомайского смогут только местные жители, курьеры и служебные машины, перевозящие сотрудников местных предприятий. 11