Политика

Lenta.ruLenta.ruИспанские фермеры попросили Россию о помощи

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Испанские фермеры и скотоводы из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса попросили Россию о помощи. Аграрии предложили Москве возобновить экспорт испанских сельхозпродуктов.
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Разоряющиеся испанские фермеры попросили Россию о помощи

Слово и Дело13:18

Испанские фермеры попросили Россию о помощи

Lenta.ru11:17

Фермеры из Эстремадуры просят власти Испании обсудить с ЕС поставку сельхозпродуктов в РФ

ТАСС07:03
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:32, Ашберн
Общество

С 1 мая в Ростовской области вводится обязательное ношение масок

С 1 мая жителей Ростовской области обязали носить медицинские маски в транспорте, магазинах и других общественных местах.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
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Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
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Политика

Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может.
Lenta.ru 13:00
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Общество

Голубев рассказал об условиях введения режима ЧС в Ростовской области

Василий Голубев рассказал, при каких условиях в Ростовской области может быть введён режим ЧС.
1rnd.ru 08:16
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Общество

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В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.
РБК вчера в 17:01
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Общество

Собянин советует носить маски и перчатки в метро

Пассажирам московского метрополитена рекомендуется пользоваться защитными масками и перчатками.
Вести.Ru 12:54
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Происшествия

Уволившимся из Покровской больницы врачам оперативно нашли замену

Четверым врачам-участникам обращения коллектива Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, заявили 30 апреля в комитете по здравоохранению Петербурга.
Фонтанка.Ру 14:57
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Общество

Собянин: в борьбе с вирусом пройдена только четверть пути

Москва в борьбе с коронавирусом COVID-19 не на середине пути, пройдено только четверть пути, заявил в эфире телеканала "Россия 24" мэр российской столицы Сергей Собянин.
Вести.Ru 12:52
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Общество

Илон Маск требует отменить карантин в США

Основатель Tesla Илон Маск через свой микроблог в Twitter призывает американские власти отменить карантин в стране.
Inc-news.ru 06:36
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Общество

Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
Газета.Ru 14:37
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
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Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

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Общество

Законы, которые вступают в силу с 1 мая

В мае на территории Российской Федерации вступают в силу ряд законов.
Vologda-poisk.ru 28 апреля в 22:37
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
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Здоровье

В Коми на одного выздоровевшего от коронавируса стало больше

Фото Виктора Бобыря из архива БНК По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Коми, на сегодняшний день (28 апреля) лабораторно подтверждено 597 (+7) случаев заболевания COVID-19.
ИА БНК 28 апреля в 08:36
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Здоровье

Более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом

Всего в больнице коронавирусом заболели 26 работников, среди них 10 врачей, остальные заразившиеся — медсестры и другие сотрудники коронавирусного стационара.
Новая газета 12:11
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Вахтовики перекрыли главную дорогу к Чаяндинскому месторождению

Работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии вышли на несанкционированную акцию протеста и перекрыли стволовую дорогу, сообщает издания «ТайгаПост» и Ura.ru.
РБК 12:53
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Общество

Скончался мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался 57-летний мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Это Кавказ 02:00
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Общество

50 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки

50 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в России за сутки.
Известия 27 апреля в 03:51
Игры

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
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Космос

Обнаруженная экзопланета свергает короля планетарной системы Кеплер-88

Используя инструмент Эшелле-спектрометра высокого разрешения на десятиметровом телескопе Keck I, ученые определили, что планета Kepler-88 d вращается вокруг своей звезды каждые четыре года, и ее орбита не круглая, а эллиптическая.
Машины и Механизмы 09:04
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Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru 13:23
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Политика

Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии

Соединенные Штаты надавили на Саудовскую Аравию для прекращения ценовой войны на рынке нефти с Россией, а президент Дональд Трамп выдвинул саудовским лидерам ультиматум, передает Reuters.
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 28 апреля в 15:08
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В Пензенской области вводится масочный режим

«Для жителей Пензенской области становится обязательным масочный режим в общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений и в общественных местах», - написала Дина Черемушкина.
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Карантин ввели в Пикалево и Первомайском в Ленобласти

Попасть на территорию Пикалево и Первомайского смогут только местные жители, курьеры и служебные машины, перевозящие сотрудников местных предприятий.
Интерфакс - Россия 06:50
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На Дону приостановлено действие спецпропусков на майские праздники

В Ростовской области на майские праздники приостановлено действие специальных пропусков для перемещения из дома на работу.
Российская газета 09:34
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Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину

Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
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