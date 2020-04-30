Политика
Lenta.ruИспанские фермеры попросили Россию о помощи
Испанские фермеры и скотоводы из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса попросили Россию о помощи. Аграрии предложили Москве возобновить экспорт испанских сельхозпродуктов.
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Общество
С 1 мая в Ростовской области вводится обязательное ношение масок
С 1 мая жителей Ростовской области обязали носить медицинские маски в транспорте, магазинах и других общественных местах.
Российская газета 12:00
Политика
Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru 14:05
Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Политика
Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может.
Lenta.ru 13:00
Общество
Голубев рассказал об условиях введения режима ЧС в Ростовской области
Василий Голубев рассказал, при каких условиях в Ростовской области может быть введён режим ЧС.
1rnd.ru 08:16
Общество
В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.
РБК вчера в 17:01
Общество
Собянин советует носить маски и перчатки в метро
Пассажирам московского метрополитена рекомендуется пользоваться защитными масками и перчатками.
Вести.Ru 12:54
Происшествия
Уволившимся из Покровской больницы врачам оперативно нашли замену
Четверым врачам-участникам обращения коллектива Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, заявили 30 апреля в комитете по здравоохранению Петербурга.
Фонтанка.Ру 14:57
Общество
Собянин: в борьбе с вирусом пройдена только четверть пути
Москва в борьбе с коронавирусом COVID-19 не на середине пути, пройдено только четверть пути, заявил в эфире телеканала "Россия 24" мэр российской столицы Сергей Собянин.
Вести.Ru 12:52
Общество
Илон Маск требует отменить карантин в США
Основатель Tesla Илон Маск через свой микроблог в Twitter призывает американские власти отменить карантин в стране.
Inc-news.ru 06:36
Общество
Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России
Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
Газета.Ru 14:37
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Законы, которые вступают в силу с 1 мая
В мае на территории Российской Федерации вступают в силу ряд законов.
Vologda-poisk.ru 28 апреля в 22:37
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Здоровье
В Коми на одного выздоровевшего от коронавируса стало больше
Фото Виктора Бобыря из архива БНК По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Коми, на сегодняшний день (28 апреля) лабораторно подтверждено 597 (+7) случаев заболевания COVID-19.
ИА БНК 28 апреля в 08:36
Здоровье
Более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом
Всего в больнице коронавирусом заболели 26 работников, среди них 10 врачей, остальные заразившиеся — медсестры и другие сотрудники коронавирусного стационара.
Новая газета 12:11
Общество
Вахтовики перекрыли главную дорогу к Чаяндинскому месторождению
Работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии вышли на несанкционированную акцию протеста и перекрыли стволовую дорогу, сообщает издания «ТайгаПост» и Ura.ru.
РБК 12:53
Общество
Скончался мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался 57-летний мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Это Кавказ 02:00
Общество
50 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки
50 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в России за сутки.
Известия 27 апреля в 03:51
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Космос
Обнаруженная экзопланета свергает короля планетарной системы Кеплер-88
Используя инструмент Эшелле-спектрометра высокого разрешения на десятиметровом телескопе Keck I, ученые определили, что планета Kepler-88 d вращается вокруг своей звезды каждые четыре года, и ее орбита не круглая, а эллиптическая.
Машины и Механизмы 09:04
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru 13:23
Политика
Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии
Соединенные Штаты надавили на Саудовскую Аравию для прекращения ценовой войны на рынке нефти с Россией, а президент Дональд Трамп выдвинул саудовским лидерам ультиматум, передает Reuters.
Вести.Ru 08:30
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 28 апреля в 15:08
Общество
В Пензенской области вводится масочный режим
«Для жителей Пензенской области становится обязательным масочный режим в общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений и в общественных местах», - написала Дина Черемушкина.
1pnz.ru 08:45
Общество
Карантин ввели в Пикалево и Первомайском в Ленобласти
Попасть на территорию Пикалево и Первомайского смогут только местные жители, курьеры и служебные машины, перевозящие сотрудников местных предприятий.
Интерфакс - Россия 06:50
Общество
На Дону приостановлено действие спецпропусков на майские праздники
В Ростовской области на майские праздники приостановлено действие специальных пропусков для перемещения из дома на работу.
Российская газета 09:34
Здоровье
Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину
Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36