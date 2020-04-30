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Футбол «Ливерпуль» разочарован словами мэра о досрочном завершении сезона АПЛ Футбольный клуб "Ливерпуль" выразил разочарование по поводу комментария мэра Ливерпуля Джо Андерсона о судьбе сезона чемпионата Англии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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Общество Собянин: в борьбе с вирусом пройдена только четверть пути Москва в борьбе с коронавирусом COVID-19 не на середине пути, пройдено только четверть пути, заявил в эфире телеканала "Россия 24" мэр российской столицы Сергей Собянин. 50

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