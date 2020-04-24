Коронавирус
Газета.RuИспанские ученые выяснили, как COVID-19 проник в страну
Исследователи взяли пробы у ряда зараженных коронавирусом, после чего выяснили, что инфекция оказалась в Испании через контакт с другими людьми 15 различными путями. Кроме того, они выяснили, что вирус был в стране уже примерно 14 февраля.
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с чего всё началось
"Предварительные результаты исследования указывают на то, что новый коронавирус уже циркулировал по стране в середине февраля, и исключают наличие нулевого пациента", — цитирует El Pais авторов исследования из мадридского Института здоровья имени Карлоса III.РИА Новости11:20
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Общество
Голикова привела статистику смертности от коронавируса по возрастам
В возрасте от 30 до 49 лет умерли 90 (14,6%) пациентов и в возрасте от 18 до 29 лет – четыре человека (0,65%).
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Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
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Технологии
Часть людей может иметь иммунитет к COVID-19, заявил немецкий вирусолог
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РБК 10:29
Общество
В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом
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Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Происшествия
Более 400 машин не въехали на Кубань из-за обязательной обсервации
С 18 апреля водители 403 автомобилей отказались от въезда на территорию Краснодарского края из-за обязательной обсервации.
РБК Краснодар 10:27
Общество
Не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках призвала Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам ни в коем случае нельзя нарушать режим самоизоляции в период майских праздников.
Live24 09:16
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Здоровье
Попова оценила заболеваемость COVID-19 на 100 тыс. населения
Глава надзорного ведомства подчеркнула, что после появления COVID-19 в мире наступила новая реальность.
Известия 14:50
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Общество
Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских
В некоторых регионах уже задумались об открытии салонов красоты и других предприятий, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.
Ведомости 09:46
Общество
В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу
Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
Экономика
Лукашенко подписал указ о поддержке экономики страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:04
Происшествия
Полиция Крыма зафиксировала 203 случая нарушения карантина
Замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин рассказал, что за прошедшие сутки было зафиксировано 203 нарушения режима самоизоляции.
RT на русском 11:39
Наука
Геологи «нащупали пульс» спящего супервулкана
Геологи из Швеции смогли "нащупать пульс" дремлющего вулкана Альтиплано-Пуна, который находится на пересечении границ Боливии, Аргентины и Чили.
Pravda.Ru 03:32
Единоборства
Боксер Александр Поветкин во второй раз стал отцом
Российский боксер Александр Поветкин стал отцом во второй раз. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Мир бокса».
Вечерняя Москва 09:44
Общество
Оценена угроза повторного заражения россиян коронавирусом
Около 5-10 процентов россиян рискуют повторно заразиться коронавирусом, так как у них не выработаются антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 14:50
Политика
Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru 08:56
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Футбол
«Манчестер Сити» предложит «Наполи» 80 миллионов евро за Фабиана Руиса
По информации источника, английский клуб намерен предложить за 24-летнего испанца 80 миллионов евро.
Спорт-Экспресс 11:53
Космос
SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink
60 спутников были выведены на околоземную орбиту через 15 минут после старта Falcon 9. После ряда проверок они с помощью бортовых двигателей поднимутся на высоту около 550 км.
ТАСС вчера в 03:19
Шоу-бизнес
Дана Борисова обвинила Анастасию Волочкову в алкоголизме
Дана Борисова не устает заявлять, что не употребляет алкоголь и запрещенные препараты уже около трех лет.
Paparazzi.ru 04:56
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 22 апреля в 10:23
Футбол
Кокорин рассказал, за какой клуб хотел бы выступать
Газета.Ru 14:59
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Общество
ВОЗ назвала перспективными разработки вакцин от коронавируса из России
Российские разработки вакцин против коронавируса попали в перечень перспективных на основе рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
BFM.ru 02:20