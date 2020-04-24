с чего всё началось

Исследователи взяли пробы у ряда зараженных коронавирусом, после чего выяснили, что инфекция оказалась в Испании через контакт с другими людьми 15 различными путями. Кроме того, они выяснили, что вирус был в стране уже примерно 14 февраля.

Испанские ученые выяснили, как COVID-19 проник в страну

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