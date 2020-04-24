Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиИспанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе

Ученые из Испании провели исследование о проникновении нового коронавируса в страну и пришли к сенсационным выводам. Результаты работы опубликованы на портале bioRxiv.
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"Предварительные результаты исследования указывают на то, что новый коронавирус уже циркулировал по стране в середине февраля и исключают наличие нулевого пациента", — цитирует авторов исследования El Pais
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Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
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В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
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РИА Новости 06:25
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Футбол

«Барселона» предлагает «Тоттенхэму» Умтити и Семеду за Ндомбеле

Как сообщает Sky Sports, каталонский клуб не готов заплатить большую сумму за 23-летнего футболиста и предлагает в обмен «Тоттенхэму» Самюэля Умтити и Нелсона Семеду.
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам

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РИА Новости 10:03
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Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
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Происшествия

Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму

Недалеко от дома обнаружили тело брата погибшей женщины с признаками суицида.
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Происшествия

Псковскую журналистку вызвали в полицию из-за публикации о коронавирусе

Автора издания "МБХ Медиа" Людмилу Савицкую вызвали в полицию.
ЗакC.Ру 12:17
Общество

В Совфеде допустили продление самоизоляции на май

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский допускает, что режим всеобщей самоизоляции может быть продлен на май, передает РИА "Новости".
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Экс-футболист московского «Спартака» Паэс Лопес Алешандре пролил свет на свой уход из команды.
ГЛАС.RU 07:38
Политика

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В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Общество

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Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Газета.Ru 07:54
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Общество

Пенсионный фонд упростил назначение некоторых пособий и пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) на фоне коронавируса упростил назначение некоторых пособий и пенсий, а также продлил возможность выплат без участия граждан, сообщается на сайте ведомства.
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Политика

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RT на русском 09:13
Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
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Политика

Саакашвили назвался сторонником мира между Украиной и Россией

Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику: пятый президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области.
Вести.Ru 11:16
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Общество

Матвиенко заявила о необходимости изучить реформирование системы ОМС

Ситуация с коронавирусом в России показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
РБК 09:11
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Общество

Попова призвала соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян соблюдать режим самоизоляции во время майских праздников, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:52
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Общество

Путин предложил продавать машины дистанционно

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство совместно с представителями автопрома подготовить нормативные документы, которые обеспечат возможность дистанционной продажи автомобилей.
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
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Общество

Управделами Московской патриархии Дионисий заразился коронавирусом

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Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
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Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина вышла на связь впервые после госпитализации

Певица впервые после госпитализации смогла выйти на связь и лично рассказать о своём состоянии.
News.ru вчера в 12:15
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