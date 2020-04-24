Коронавирус
РИА НовостиИспанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Ученые из Испании провели исследование о проникновении нового коронавируса в страну и пришли к сенсационным выводам. Результаты работы опубликованы на портале bioRxiv.
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с чего всё началось
"Предварительные результаты исследования указывают на то, что новый коронавирус уже циркулировал по стране в середине февраля и исключают наличие нулевого пациента", — цитирует авторов исследования El Pais.РИА Новости11:20
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В Испании выяснили, что коронавирус циркулирует в стране с середины февраля
ИА Красная Веснавчера в 08:31
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Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости 05:12
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Здоровье
В Минздраве рассказали, кто менее подвержен коронавирусу
Ранее главный внештатный вирусолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что пик по заболеваемости новым коронавирусом в РФ пока не пройден, плато не достигнуто.
Росбалт 10:40
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
Здоровье
В ФОМС оценили стоимость лечения пациентов с коронавирусом
Лечение пациентов с коронавирусом в легкой форме тарифицировано примерно как пневмония, средней тяжести – в районе 100 тысяч рублей, а тяжелых – в районе 200 тысяч рублей, если им не нужна экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО), заявила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова.
РИА Новости 06:25
Футбол
«Барселона» предлагает «Тоттенхэму» Умтити и Семеду за Ндомбеле
Как сообщает Sky Sports, каталонский клуб не готов заплатить большую сумму за 23-летнего футболиста и предлагает в обмен «Тоттенхэму» Самюэля Умтити и Нелсона Семеду.
Sport24.ru 08:28
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила в Instagram пост, в котором обратилась к подписчикам.
РИА Новости 10:03
Политика
Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией
Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:46
Происшествия
Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму
Недалеко от дома обнаружили тело брата погибшей женщины с признаками суицида.
ТАСС 04:07
Происшествия
Псковскую журналистку вызвали в полицию из-за публикации о коронавирусе
Автора издания "МБХ Медиа" Людмилу Савицкую вызвали в полицию.
ЗакC.Ру 12:17
Общество
В Совфеде допустили продление самоизоляции на май
Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский допускает, что режим всеобщей самоизоляции может быть продлен на май, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:02
Футбол
Алешандре рассказал, почему покинул «Спартак»
Экс-футболист московского «Спартака» Паэс Лопес Алешандре пролил свет на свой уход из команды.
ГЛАС.RU 07:38
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Общество
Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Газета.Ru 07:54
Общество
Пенсионный фонд упростил назначение некоторых пособий и пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) на фоне коронавируса упростил назначение некоторых пособий и пенсий, а также продлил возможность выплат без участия граждан, сообщается на сайте ведомства.
Парламентская газета 08:31
Политика
Языковой омбудсмен Украины подала в отставку
RT на русском 09:13
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
Политика
Саакашвили назвался сторонником мира между Украиной и Россией
Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику: пятый президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области.
Вести.Ru 11:16
Общество
Матвиенко заявила о необходимости изучить реформирование системы ОМС
Ситуация с коронавирусом в России показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
РБК 09:11
Общество
Попова призвала соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян соблюдать режим самоизоляции во время майских праздников, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:52
Общество
Путин предложил продавать машины дистанционно
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство совместно с представителями автопрома подготовить нормативные документы, которые обеспечат возможность дистанционной продажи автомобилей.
Sibnet Новости 10:28
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Управделами Московской патриархии Дионисий заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заболел коронавирусом и был госпитализирован в инфекционную больницу.
RuNews24.ru 05:38
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина вышла на связь впервые после госпитализации
Певица впервые после госпитализации смогла выйти на связь и лично рассказать о своём состоянии.
News.ru вчера в 12:15