с чего всё началось

Испанские ученые проанализировали биологический материал заболевших коронавирусом из разных регионов и пришли к выводу, что вирус попал в страну не из Китая, а «нулевого пациента» в Испании не было. Об этом в пятницу, 24 апреля, пишет газета El Pais.

Общество Власти Ленинградской области разрешили парикмахерским открыться Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, которое позволит парикмахерским в городах с небольшим числом больных коронавирусом возобновить работу. 5

Футбол В чемпионате Германии могут обязать футболистов играть в масках Министерство труда Германии хочет обязать игроков бундеслиги носить маски во время матчей, утверждает The Sun со ссылкой на Spiegel Sports.

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 148

Политика Голикова попросила россиян чуть-чуть потерпеть «Главное, что еще раз хочу сказать, чтобы наше движение вперед сопровождалось уверенностью наших граждан в том, что еще надо чуть-чуть потерпеть, и мы непременно из этой ситуации выйдем», — приводит «РИА Новости» слова Голиковой.

Шоу-бизнес Нагиев снимается в карантинном реалити-сериале для Okko Москва, 23 апреля 2020, 20:44 — REGNUM Сериал о своей жизни на самоизоляции снимает известный шоумен Дмитрий Нагиев для онлайн-платформы Okko. 4

Политика РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. 2,8K

Общество Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 107

Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 981

Финансы Курс рубля укрепился после снижения ставки ЦБ Отмечается, что курс евро снизился до ₽80,2. Как пишет издание, на снижение курса повлияло решение ЦБ по ключевой ставке. 2

Политика Путин объявит о продлении режима самоизоляции в течение недели Режим самоизоляции, объявленный в стране президентом России Владимиром Путиным, будет действовать ещё неделю, поэтому время для решения вопроса о его продлении ещё есть, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 1,3K

Экономика Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24». 231

Экономика США оказались под угрозой дефицита мяса В США работа 13 американских заводов по производству свинины и говядины приостановлена, что грозит возникновением дефицита мяса в стране, пишет Bloomberg.

Авто Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются Немецкие аналитики из компании TUV составили рейтинг самых надежных легковых автомобилей, которые предлагаются на европейском авторынке. 122

Общество Генерал ФСБ заявил об угрозе роста неприязни к мигрантам Михайлов отметил, что заявления о необходимости прямых выплат мигрантам по причине угрозу совершения ими преступлений не имеют по себе существенных оснований. 3

Общество В США число жертв коронавируса превысило 50 тысяч Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч, следует из данных университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников. 2

Политика Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев. 22

Происшествия Замглавы ФСИН Мордовии заподозрили в краже шахмат, сделанных в колонии Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника УФСИН Мордовии, подозреваемого в получении взятки и хищении шахмат и нардов, изготовленных в колонии, сообщает региональное следственное управления СК РФ. 1

Общество Москвичи стали менее ответственно относиться к режиму самоизоляции Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила о том, что москвичи устали от самоизоляции и стали менее ответственно к ней относиться. 126