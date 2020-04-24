Коронавирус
ИзвестияИспанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну
Испанские ученые проанализировали биологический материал заболевших коронавирусом из разных регионов и пришли к выводу, что вирус попал в страну не из Китая, а «нулевого пациента» в Испании не было. Об этом в пятницу, 24 апреля, пишет газета El Pais.
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с чего всё началось
Ученые из Испании опубликовали предварительный результат исследования на тему того, как коронавирусная инфекция нового типа попала на территорию страны, и как возник испанский штамм COVID-19, пишет газета El País.Московский Комсомолец07:36
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Политика
Москва вернула украинскому МИД две ноты по Крыму
В Министерстве иностранных дел России переправили на неделе украинским коллегам две ноты протеста, связанные с Крымом.
ИА Новороссия вчера в 12:50
Общество
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 14:37
Общество
Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
Технологии
Facebook представила сервис для групповых видеозвонков
Российская газета 16:16
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Общество
Вывозной рейс из Рима в Россию запланирован на 29 апреля
Рейс из Рима в Санкт-Петербург и Москву для эвакуации россиян из Италии запланирован на 29 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи.
RT на русском 16:32
Происшествия
МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому
МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
Общество
В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
Финансы
Курс рубля укрепился после снижения ставки ЦБ
Отмечается, что курс евро снизился до ₽80,2. Как пишет издание, на снижение курса повлияло решение ЦБ по ключевой ставке.
Мой Брянск 12:18
Здоровье
ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита
«Приостановка оказания услуг в области вакцинации даже на короткий промежуток времени в связи с чрезвычайной ситуацией повышает риск возникновения вспышек болезней, предупреждаемых с помощью вакцин, таких как корь или полиомиелит»,— считают в ВОЗ.
Коммерсантъ вчера в 09:51
Энергетика
Трамп: РФ и Саудовская Аравия могут продолжить сокращать добычу нефти
Саудовская Аравия и Российская Федерация могут в дальнейшем продолжить сокращать добычу нефти. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
News.ru 13:08
Хоккей
Сборная РФ по хоккею сыграет в группе с Чехией и Швейцарией на ОИ-2022
Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с командами Чехии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
РИА Новости 05:29
Общество
В Калининградской области введут новый режим самоизоляции
В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград 06:07
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Общество
Голикова заявила, что россияне устали от ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
Музыка
The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню
Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант 06:38
Общество
Мишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:16
Хоккей
Овечкин и Гретцки провели благотворительный онлайн-поединок
Российская газета вчера в 01:32
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Политика
В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино
«Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе.
Известия 11:15
Общество
В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу
Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Религия
В РПЦ осудили пасхальные службы «для избранных» во время коронавируса
В Русской православной церкви (РПЦ) осудили пасхальные службы «для избранных», которые прошли в минувшие выходные в некоторых храмах, несмотря на пандемию коронавируса.
Lenta.ru 15:49
Политика
МИД Турции осудил заявление Трампа в день годовщины геноцида армян
На текущий момент, несмотря несколько резолюций Конгресса США с предложением признать истребление армян в Османской империи геноцидом, администрация Трампа не решается это сделать, предпочитая не обострять отношения с Турцией.
ИА Красная Весна 13:22
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 22 апреля в 05:25
Общество
«Союзмультфильм» хочет отобрать у японцев права на Чебурашку
Инфо24 вчера в 15:42
Авто
Стали известны цены на новый внедорожник Haval H5
Стоит отметить, что топовый вариант отечественного внедорожника 2020 года выпуска стоит от 1 178000 рублей, самая бюджетная версия стоит от 865000 рублей.
ГЛАС.RU 22 апреля в 06:14
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40