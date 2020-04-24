с чего всё началось

Испанские ученые проанализировали биологический материал заболевших коронавирусом из разных регионов и пришли к выводу, что вирус попал в страну не из Китая, а «нулевого пациента» в Испании не было. Об этом в пятницу, 24 апреля, пишет газета El Pais.

Общество Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели. 2K

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,5K

Общество Вывозной рейс из Рима в Россию запланирован на 29 апреля Рейс из Рима в Санкт-Петербург и Москву для эвакуации россиян из Италии запланирован на 29 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи.

Происшествия МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей. 26

Общество В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку». 287

Финансы Курс рубля укрепился после снижения ставки ЦБ Отмечается, что курс евро снизился до ₽80,2. Как пишет издание, на снижение курса повлияло решение ЦБ по ключевой ставке. 4

Здоровье ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита «Приостановка оказания услуг в области вакцинации даже на короткий промежуток времени в связи с чрезвычайной ситуацией повышает риск возникновения вспышек болезней, предупреждаемых с помощью вакцин, таких как корь или полиомиелит»,— считают в ВОЗ. 31

Хоккей Сборная РФ по хоккею сыграет в группе с Чехией и Швейцарией на ОИ-2022 Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с командами Чехии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Музыка The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса. 13

Общество Мишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. 484

Происшествия Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код. 697

Политика В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино «Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе. 5

Общество Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. 300

Религия В РПЦ осудили пасхальные службы «для избранных» во время коронавируса В Русской православной церкви (РПЦ) осудили пасхальные службы «для избранных», которые прошли в минувшие выходные в некоторых храмах, несмотря на пандемию коронавируса.

Политика МИД Турции осудил заявление Трампа в день годовщины геноцида армян На текущий момент, несмотря несколько резолюций Конгресса США с предложением признать истребление армян в Османской империи геноцидом, администрация Трампа не решается это сделать, предпочитая не обострять отношения с Турцией.

Авто Стали известны цены на новый внедорожник Haval H5 Стоит отметить, что топовый вариант отечественного внедорожника 2020 года выпуска стоит от 1 178000 рублей, самая бюджетная версия стоит от 865000 рублей. 94