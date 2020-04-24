Испанские ученые проанализировали биологический материал заболевших коронавирусом из разных регионов и пришли к выводу, что вирус попал в страну не из Китая, а «нулевого пациента» в Испании не было. Об этом в пятницу, 24 апреля, пишет газета El Pais.

Общество В Ленобласти заработают парикмахерские и бани Бани могут открыть свои двери для посетителей в населенных пунктах с ответствующим центральным водоснабжением, только там, где нет заболевших COVID-19. 18

Происшествия СК разберется в конфликте между таксистом и пассажиркой в Москве Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК РФ разобраться в конфликте между таксистом и пассажиркой и при необходимости организовать проверку, сообщает пресс-служба ведомства. 829

Энергетика Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью 20 апреля цена фьючерсного контракта на баррель американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов. 69

Общество В Москве умер 41 пациент с коронавирусом В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 536

Авто ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога Действие программы распространяется на новые и подержанные автомобили без ограничения по возрасту, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и т.п. Минимальная ставка по кредиту – от 8.4% годовых – доступна при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 0.5-1 п.п. для зарплатных клиентов. 4

Единоборства Российский боец ММА записал песню с критикой Хабиба Российский боец ММА Дмитрий Кузнецов записал рэп-дисс, в котором раскритиковал чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. 17

Общество Вывозной рейс доставил россиян из Франкфурта-на-Майне в Москву В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что в московском аэропорту Шереметьево приземлился вывозной рейс «Аэрофлота» из немецкого города Франкфурт-на-Майне с россиянами на борту. 1

Общество Петербургские школьники могут закончить учебный год досрочно Петербургские школьники могут закончить учебный год досрочно либо в конце мая. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина. 106

Политика США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов. 1K

Авто Toyota показала свой самый маленький кроссовер Новинка получила предсказуемое название Yaris Cross, однако, простым повышением клиренса японцы, ко всеобщей радости, не обошлись: у новинки полностью новый, индивидуальный дизайн кузова, напоминающий и Yaris, и CH-R, и RAV4. 8

Общество Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков. 11

Общество Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. 143

Общество Онлайн-ретейлеры заметили приготовления к майским праздникам на дачах Результаты продаж показывают, что россияне готовятся провести майские праздники на дачах.

Политика Три региона Италии запросили у России помощи в борьбе с коронавирусом Россия 22 марта направила в Италию 15 военных самолетов, которые доставили почти 100 военных и вирусологов, восемь врачебно-сестринских бригад и медицинское оборудование, а также средства дезинфекции в рамках помощи по борьбе с коронавирусом. 97

Политика WP: Трамп намерен сделать долгосрочной приостановку иммиграции в США Указ президента США Дональда Трампа о приостановке иммиграции в страну не является временной мерой, сообщает The Washington Post со ссылкой на аудиозапись закрытого разговора советника президента Стивена Миллера со сторонниками Трампа.