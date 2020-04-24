Коронавирус
ИзвестияИспанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну
Испанские ученые проанализировали биологический материал заболевших коронавирусом из разных регионов и пришли к выводу, что вирус попал в страну не из Китая, а «нулевого пациента» в Испании не было. Об этом в пятницу, 24 апреля, пишет газета El Pais.
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Общество
В Ленобласти заработают парикмахерские и бани
Бани могут открыть свои двери для посетителей в населенных пунктах с ответствующим центральным водоснабжением, только там, где нет заболевших COVID-19.
Арендатор.ру 09:05
Происшествия
СК разберется в конфликте между таксистом и пассажиркой в Москве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК РФ разобраться в конфликте между таксистом и пассажиркой и при необходимости организовать проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:34
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
Футбол
Вячеслав Малафеев: Заботиться о своем бизнесе — это задача самого бизнесмена. Но я не оправдываю государство
Вячеслав Малафеев — один из немногих футболистов, кто сумел добиться успеха за пределами спорта.
Фонтанка.Ру 03:03
Энергетика
Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью
20 апреля цена фьючерсного контракта на баррель американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов.
Lenta.ru 11:29
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах
RuNews24.ru вчера в 03:48
Общество
В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Авто
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
Действие программы распространяется на новые и подержанные автомобили без ограничения по возрасту, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и т.п. Минимальная ставка по кредиту – от 8.4% годовых – доступна при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 0.5-1 п.п. для зарплатных клиентов.
АК&М 06:09
Здоровье
Переболевший COVID-19 пациент раскрыл факты о ситуации в «Склифе»
Перенесший коронавирусную инфекцию россиянин рассказал "МК", как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
РИА Новости 15:44
Единоборства
Российский боец ММА записал песню с критикой Хабиба
Российский боец ММА Дмитрий Кузнецов записал рэп-дисс, в котором раскритиковал чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Metaratings 02:16
Общество
Вывозной рейс доставил россиян из Франкфурта-на-Майне в Москву
В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что в московском аэропорту Шереметьево приземлился вывозной рейс «Аэрофлота» из немецкого города Франкфурт-на-Майне с россиянами на борту.
Невские Новости 15:22
Общество
Петербургские школьники могут закончить учебный год досрочно
Петербургские школьники могут закончить учебный год досрочно либо в конце мая. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:39
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
Общество
Голикова заявила, что россияне устали от ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
Авто
Toyota показала свой самый маленький кроссовер
Новинка получила предсказуемое название Yaris Cross, однако, простым повышением клиренса японцы, ко всеобщей радости, не обошлись: у новинки полностью новый, индивидуальный дизайн кузова, напоминающий и Yaris, и CH-R, и RAV4.
5 колесо 12:15
Экономика
США оказались под угрозой дефицита мяса из-за коронавируса
В США работа 13 заводов, которые выпускают свинину и говядину, приостановлена. Это грозит появлением дефицита мяса в США.
ToDay News Ufa 14:42
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБК 16:52
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Общество
Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru 18:10
Общество
Онлайн-ретейлеры заметили приготовления к майским праздникам на дачах
Результаты продаж показывают, что россияне готовятся провести майские праздники на дачах.
РБК 17:00
Политика
Три региона Италии запросили у России помощи в борьбе с коронавирусом
Россия 22 марта направила в Италию 15 военных самолетов, которые доставили почти 100 военных и вирусологов, восемь врачебно-сестринских бригад и медицинское оборудование, а также средства дезинфекции в рамках помощи по борьбе с коронавирусом.
RuNews24.ru 12:04
Футбол
Александр Кокорин: Хотел бы перейти в «Рому»
Телеканал Санкт-Петербург 15:19
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Политика
WP: Трамп намерен сделать долгосрочной приостановку иммиграции в США
Указ президента США Дональда Трампа о приостановке иммиграции в страну не является временной мерой, сообщает The Washington Post со ссылкой на аудиозапись закрытого разговора советника президента Стивена Миллера со сторонниками Трампа.
Газета.Ru 16:55
Происшествия
Адвокат: помощник главы Россельхознадзора не является фигурантом уголовного дела
Адвокат помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова Кирилл Бельский назвал клеветой появившуюся в СМИ информацию о том, что чиновнику якобы предъявили обвинение по делу о развратных действиях в отношении столичной школьницы.
BFM.ru 13:13
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости 07:27