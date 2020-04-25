с чего всё началось

В Испании не было нулевого пациента, а коронавирус мог попасть в страну еще в феврале. К таким выводам пришла команда ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде, передает El Pais.

Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране

Армия и оружие Саудиты продлили прекращение огня в Йемене Эр-Рияд, 24 апреля 2020, 22:21 — REGNUM Коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о продлении режима прекращения огня в Йемене на месяц, 24 апреля сообщает агентство Reuters.

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Энергетика Эр-Рияд перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти Саудовская Аравия изучает возможность перенаправить нефтяные танкеры, направляющиеся в США, если американский президент Дональд Трамп решит ограничить импорт нефти из королевства, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. 37

Хоккей Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022 Как сообщается на сайте организации, сборная России попала в группу B, где сыграет с Чехией и Швейцарией.

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Происшествия В Мурманской области коронавирус нашли еще у 57 человек Мурманск, 24 апреля 2020, 00:45 — REGNUM В Мурманской области подтвердили еще 57 положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, число зараженных в регионе выросло до 663. 78

Энергетика Потребители отказываются от сжиженного газа Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ. 48

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Футбол «Динамо», «Кубань», Рауш, Golden Toys. Первое за два года интервью Евгения Муравьева Бывший генеральный директор бело-голубых ответил на вопросы обозревателя Matchtv.ru С 2003 по 2015 год Евгений Муравьев курировал краснодарскую "Кубань" и возглавлял ее в качестве генерального директора.