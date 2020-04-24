В Испании не было нулевого пациента, а коронавирус мог попасть в страну еще в феврале. К таким выводам пришла команда ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде, передает El Pais.

Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране

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