Зарплата Мбаппе составит 35 миллионов евро. Вероятно, это лишь очередной вброс перед матчем «ПСЖ» - «Реал» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится в среду 18 сентября в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени.

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