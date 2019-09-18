Лига чемпионов
ODDS.ruИспанский журналист: Мбаппе перейдет в мадридский «Реал» следующим летом
Зарплата Мбаппе составит 35 миллионов евро. Вероятно, это лишь очередной вброс перед матчем «ПСЖ» - «Реал» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится в среду 18 сентября в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени.
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Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в матче Лиги чемпионов
"Пари Сен-Жермен" разгромил мадридский "Реал" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:55
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По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, разные продукты на каждого человека влияют по-своему.
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Останки 20 человек обнаружили у ТРЦ в Краснодаре
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Медики обнаружили в плаценте сажу из загрязненного воздуха
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«Витязь» одержал пятую победу подряд, переиграв «Северсталь»
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