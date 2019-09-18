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ODDS.ruODDS.ruИспанский журналист: Мбаппе перейдет в мадридский «Реал» следующим летом

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Зарплата Мбаппе составит 35 миллионов евро. Вероятно, это лишь очередной вброс перед матчем «ПСЖ» - «Реал» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится в среду 18 сентября в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени.
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